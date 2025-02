Ondanks karrenvracht aan ervaring valt Coleman nog altijd van zijn stoel in België: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Dat de Belgische competitie niet zomaar een voetbalcompetitie is, weten veel mensen al. Ook Chris Coleman mocht het dit seizoen al ondervinden.

Er kunnen veel adjectieven aan de trainer Chris Coleman toegeschreven worden maar onervaren is er zeker geen van. Zo coachte hij bijna 300 wedstrijden in Engeland waarvan de helft in de Premier League en gidste hij Wales naar de halve finale op het EK in 2016.

Spanning

Toch kan de 54-jarige Welshman nog verrast worden op voetbalgebied, zoals hoe het eraan toe gaat in de huidige jaargang van de Jupiler Pro League. En dan gaat het niet over het competitieformat, dat wellicht aan elke niet-Belgische speler nog eens opnieuw uitgelegd moet worden (en misschien ook wel aan enkele Belgische).

Met nog drie speeldagen te gaan staat OH Leuven op de 9e plaats in het klassement. Niet slecht, maar de Leuvenaars staan wel amper 3 punten boven een plaatsje in de relegation play offs. "Ik heb het nog nooit meegemaakt dat het zo diep in de competitie nog zo spannend is," vertelde OHL-trainer Chris Colemans ons na het gelijkspel op Antwerp.

4 Punten

En daarom werd de late gelijkmaker van Banzuzi ook gevierd alsof het een driepuner was. "Omdat we elk punt dat we kunnen pakken, dubbel en dik ook moeten pakken. Maar één punt zorgt nog niet voor verlossing. We mogen zeker niet op onze lauweren gaan rusten en blijven punten pakken", oordeelde Coleman.

De laatste drie speeldagen speelt OH Leuven tegen drie rechtstreekse concurrenten: Westerlo, Kortrijk en STVV. Hét moment om punten te pakken, al geldt dat andersom ook. "Nog 4 punten. Dank denk ik echt wel dat we veilig zullen zijn', besloot Coleman.