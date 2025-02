Een lelijk punt voor OH Leuven op Antwerp? "Daarvoor kom je niet naar hier"

In de blessuretijd scoren om nog punten te pakken op de Bosuil. Het is iets wat Antwerp al een paar keer geflikt heeft, maar ditmaal deden de bezoekers uit Leuven het.

Maar ook OHL is niet aan zijn proefstuk toe; Vorige week deden ze het ook al tegen Dender. Net voor het ingaan van de blessuretijd scoorden ze de gelijkmaker om in die extra tijd ook nog eens over Dender te gaan. Al werd het punt op Antwerp zeker even goed gevierd door de bezoekers.

Niet opgeven

"Een super, super punt", opende OHL-trainer Chris Coleman dan ook op de persconferentie. "Antwerp away, dat is voor geenenkele ploeg in België een eenvoudige verplaatsing. Ze zijn een goede ploeg gewoonweg."

"Dat we net als vorige week nu opnieuw op het einde van de wedstrijd nog punten kunnen pakken, zegt heel veel", ging de Welshe trainer verder. "Deze groep geeft niet op en blijft gaan voor elk punt dat het kan pakken."

Geen mirakel

Al kwam die late gelijkmaker van Banzuzi wel eerder uit de lucht gevallen. OH Leuven had in de eerste helft een grote kans met Banzuzi maar raakte verder maar moeilijk tot bij Lammens. "We waren ook nooit volledig uit de wedstrijd", countert Coleman. "En laat ons eerlijk zijn, welke ploeg komt naar hier om veel kansen te creëren en te domineren?"

"Antwerp was beter, dat is waar. Maar we werden ook niet overspoeld door aanvalsgolven van hen. Ze hadden hun kansen maar het dit gelijkspel was geen mirakel."