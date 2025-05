Komt de samenwerking er nu toch? Tolu Arokodare spreekt zich uit over mogelijke transfer naar... Bayern van Vincent Kompany

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Genk-aanvaller Tolu Arokodare wuift alle speculaties over een komende transfer zoals vanzelfsprekend weg. Hij hoort natuurlijk ook wel de geruchten over scouts van topclubs die hem komen bekijken, maar wil zich vooral concentreren op zijn prestaties. En dan komt de interesse wel...

Of hij klaar is voor een stap hogerop? Arokodare knikt resoluut. “Dat maakt niet uit. Als de trein passeert, moet je ervoor zorgen dat je instapt. Ik wil geen enkele kans laten liggen", zegt hij in HLN.

Ook Vincent Kompany duikt in de geruchten op. “Heeft hij gebeld? Neen, maar hij heeft mijn nummer nog", lacht Arokodare. Kompany wilde hem in het verleden naar Anderlecht halen; nu zou hij bij Bayern München in de picture staan.

De aanvaller lacht om spotreacties op sociale media. “Mensen vragen zich af of ik daar alleen maar gras ga maaien", grijnst hij. “Maar komaan: als je er bent, verdien je er je geld, speel je mee en sta je tussen de besten.”

Bij Genk heeft hij nog een contract tot 2027. Arokodare zegt dat er voor dit seizoen concrete afspraken zijn gemaakt, al wil hij niet vooruitlopen op zijn toekomst. “Of dit een afscheidsinterview is? Geen idee. Ik blijf eerst werk maken van het hier en nu.”

Voorlopig blijft hij dus bij de Limburgers, al houdt hij de deur op een kier. “Het blijven geruchten", besluit hij, “maar het idee om de stand-in van Harry Kane te worden? Dat klinkt toch wel nice.”