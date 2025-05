Tweede Europese grootheid heeft Ardon Jashari op verlanglijstje gezet: vertrek onvermijdelijk?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Slaagt Club Brugge er deze zomer in om Ardon Jashari te behouden? Dat wordt een steeds grotere vraag. Na PSG doet nu ook Juventus blijkbaar een gooi naar Jashari.

De 23-jarige Zwitser, inmiddels een vaste waarde bij Club Brugge, zou bij de Italiaanse grootmacht op de radar staan als frisse middenveldversterking. Jashari speelde dit seizoen 49 wedstrijden voor blauw-zwart in binnen- en buitenland, met 4 goals en 6 assists als resultaat. Zijn dynamiek en balveroverende kwaliteiten vallen op, zeker na zijn sterke optredens in de Champions League.

Met de Belgische Cup op zak en Europees vast in het zadel, tikken de aanbiedingen binnen. PSG werd eerder al genoemd, nu meldt Tuttosport dat Juventus hem inzet als alternatief voor duurdere profielen, gezien zijn wendbaarheid en spelinzicht.

De marktwaarde van Jashari wordt geraamd op zo’n 20 miljoen euro, al zal dat zeker niet volstaan. Voor Club Brugge is dat een mooi bedrag, maar sportief weet de middenvelder wat hij aan Brugge heeft: een club waar hij volwassen werd en vertrouwen kreeg.

Voor het bestuur en trainer Nicky Hayen betekent het mogelijk vertrek toch heel wat onzekerheid, want Jashari is een onmisbare schakel geworden in het middenveld.

De komende weken zullen cruciaal zijn. Jashari wil zich volledig blijven geven in de titelstrijd, terwijl Brugge de beste kaart lijkt te hebben om hem na dit seizoen een mooie stap te gunnen, al willen ze hem liever houden. Wat het wordt, zal wel snel duidelijk worden.