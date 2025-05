Trainer Chris Coleman trekt nu al de nodige conclusies bij OH Leuven

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven speelt nog drie matchen dit seizoen. Trainer Chris Coleman gaat er nu al van uit dat er niet meer mogelijk is.

Het lijkt enkel mathematisch nog mogelijk dat OH Leuven de Europe Play-offs kan winnen. De achterstand op leider Sporting Charleroi is nog cijfermatig overbrugbaar, maar in de praktijk lijkt het onbegonnen werk.

De wanprestatie tegen KV Mechelen is daar verantwoordelijk voor. ““We brachten niet dezelfde energie”, knikt Chris Coleman bij Het Laatste Nieuws. “Zij wonnen meer duels en dicteerden de wet.”

OH Leuven speelt zondagavond op bezoek bij Dender. Daarna volgt nog een thuisduel tegen Westerlo en trekken Coleman en co nog richting Charleroi.

“We hebben onze kansen niet gegrepen. Tegen Westerlo, Dender, Standard... Op die momenten hebben we het laten liggen. Mathematisch is het nog niet onmogelijk, maar goed. We staan zes punten achter en spelen nog twee keer uit”, gaat de trainer verder.

De rekening is heel snel gemaakt, als je als team in een heel seizoen amper twee keer buitenshuis weet te winnen. “Maar het blijft voetbal, dus wie weet? Het kan nog hé, maar dan hebben we een mirakel nodig.”

De gevolgen zijn dan ook groot en daar wil Coleman nu al aan werken. Er zullen het nodige aantal spelers vertrekken deze zomer, dus zal hij nu al youngsters de kans geven om zich te laten zien.