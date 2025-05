Thorsten Fink gooit stevig met bloemetjes naar Club Brugge (en naar enkele spelers in het bijzonder)

Na een tegenvallende 1 op 15 in de play-offs erkent Thorsten Fink dat de titelstrijd voor KRC Genk zo goed als verleden tijd is. "We praten er niet meer over", zegt hij. Toch blijft hij strijdlustig: "We geven nooit op en gaan er zondag alles aan doen om Club Brugge te kloppen."

Fink prijst de sterke selectie van de tegenstander. “Club heeft een middenveld dat zich kan meten met de beste ploegen in Europa. En dan heb je Ordonez nog: hij is de Belg met de hoogste marktwaarde. Dat onderstreept hun kwaliteit", zegt hij in HBvL.

Toch gelooft Fink in de onderlinge krachtmetingen. “We hebben al vijf keer laten zien dat we aan Club kunnen ruiken. Het verschil was steeds miniem. Thuis wonnen we, en ook in de beker hadden we kansen genoeg. Het draait om details.”

De Genk-coach blijft realistisch: “Praten over de titel helpt ons niet, want die ligt niet meer in onze handen. We bekijken elke wedstrijd apart en mikken op de supporters als extra troef om Club te verrassen.”

Fink wil vooral met opgeheven hoofd het seizoen afsluiten. “We zijn nooit weggespeeld, alle nederlagen waren nipt. Soms viel het dubbeltje net de verkeerde kant op, zoals tegen Union, waar we met tien tegen elf bijna standhielden. Die pechreeks willen we ombuigen.”

Met nog drie duels voor de boeg wil Genk met een goed gevoel de zomer in gaan. “Een sterke vibe is cruciaal voor de voorbereiding op volgend seizoen. Daarom zullen we zondag vol voor de winst gaan.”