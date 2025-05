Zelfs CEO Bob Madou bedreigd... Brugse hooligans geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken

De harde kern van Club Brugge zijn geen jongens om zonder handschoenen aan te pakken. Vorige week zochten ze de confrontatie in een bewonerswijk in Molenbeek. Het profiel dat van het geschetst wordt is niet echt flaterend te noemen.

Frederik Van Eenoo van Supportersfederatie Club Brugge slaat alarm: “Voor een bekerfinale kan eender wie opdagen, ook gasten met stadionverbod. Die hebben wij niet in de smiezen.” Hij veroordeelt het geweld: “99 procent van onze fans wil er samen een feest van maken, niet op oorlogspad gaan", zegt hij in Het Nieuwsblad.

In Molenbeek zochten de hooligans bewust de confrontatie op, weet Van Eenoo. “Op het plein bij kinderen vechten? Nee. In een park verstoppen in de massa? Ja. De sjaal met clubkleuren betekent voor hen niets.”

De beruchte Fanatics gingen eerder al vierkant tegen het bestuur in. Na hun vuurwerkactie aan het Fiorentina-hotel vorig jaar én het Anderlecht-incident doken ze onder. Van Eenoo: “Het Club-bestuur gaf 43 leden een stadionverbod”, zegt Frederik Van Eenoo. “De anderen kregen een tweede kans, onder voorwaarden.”

Bij de fans leidt de comeback tot ergernis. “Zeker omdat het zo geruisloos is gebeurd”, zegt Karel. “Onze CEO Bob Madou sloot hen eerst uit, werd dan bedreigd, en acht maanden later zitten de Fanatics weer in hun vak. Ik stel me daar vragen bij.”

Naast de Fanatics staan ook Vak 313, Bruges Youth en de East Side ’80 op de risicolijst. “Die oude garde heeft nog een erecode", zegt een clubsteward in de krant. “Maar de jonge knapen met bivakmutsen volgen alleen hun vechtersinstinct.”

Voor de politie is ingrijpen een loodzware taak. “Onze harde kern bestaat grotendeels uit hartelijke mensen", besluit de steward, “maar sommigen slaan door. Die jongens zouden beter wat discipline leren.”