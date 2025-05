Plan van Club Brugge vorig seizoen ging niet gewerkt hebben: "Hij heeft geen schoonmoeder nodig" en "Ik gun het Union, maar..."

Hugo Broos, volgend jaar met pensioen, focust zich nu volledig op de WK-kwalificatie met Zuid-Afrika. "Als we dat halen, kan ik eindelijk mijn abonnement op Club Brugge weer echt gebruiken", lacht hij.

Broos vermijdt de African Nations Championship-kwalificaties. Hij kan de titelstrijd in België dus wat volgen. En ondanks dat hij de drie titelpretendenten gecoacht heeft, is zijn liefde vooral voor Club Brugge.

Toch zag hij via een streamingdienst hoe de Belgische bekerfinale verliep. “Ik wilde als ex-speler en -trainer bij Anderlecht en Club Brugge toch peilen hoe mijn oude clubs presteerden", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Vorig seizoen werd hij genoemd als kandidaat voor een technische directeursfunctie bij Club Brugge. “Daar was veel over gebabbeld", zegt Broos. “Ik had al mijn twijfels dat dat zou lukken, en blijkbaar dacht Nicky Hayen daar hetzelfde over", grinnikt hij.

Hij blijft vol lof over Hayen’s werk: “Hij heeft bewezen geen extra ‘schoonmoeder’ nodig te hebben naast zich. Met zijn resultaten, ook in de Champions League, verdient hij alle respect.”

Broos eindigt met een blik op de titelstrijd: “Als Club Brugge-fan volg ik de play-offs vanop 12.000 kilometer. Als liefhebber gun ik het Union, maar als blauw-zwarte man hoop ik natuurlijk op een kampioen met Jan Breydel.”