Vandenhaute legt uit waarom hij de eis van Vincent Kompany niet wou inwilligen: "In het belang van de club"

In 2022 nam Wouter Vandenhaute de minst populaire beslissing van zijn mandaat: hij ging uit elkaar met Vincent Kompany en verving hem door Felice Mazzù. De voorzitter van RSC Anderlecht heeft eindelijk uitleg gegeven over dit voorval.

Zondag laatst was de ironie duidelijk: de dag dat Anderlecht de bekerfinale verloor, werd Vincent Kompany kampioen van Duitsland met Bayern München en behaalde hij zijn eerste grote titel als coach.

Dit lijkt de 'Wouter buiten'-uitroepen niet te temperen die sinds 2022 klinken, na het vertrek van Kompany op beslissing van Vandenhaute. Maar voor de eerste keer heeft de voorzitter van Sporting, voor de Brusselse derby, gereageerd op dit incident in een interview met Het Laatste Nieuws.

"Ik heb me hier nooit publiekelijk tegen verdedigd, want het is een strijd die je niet kunt winnen. Wie ben ik in het Belgische voetbal tegenover de grote Vincent Kompany? Ik besef dat maar al te goed", begint Wouter Vandenhaute.

De vraag van Kompany

"Maar we werden tegenover elkaar opgezet in de pers. Toen ik arriveerde, was het Kompany-project heel vaag. Ik wist niet of hij langer dan een jaar zou blijven. Uiteindelijk hebben we twee jaar heel goed samengewerkt", vervolgt de voorzitter van RSC Anderlecht.

In het belang van de club heb ik beoordeeld dat dit niet de juiste oplossing was

"Na de verloren finale had ik geen wrok tegen Vincent. Een finale die hij vandaag gemakkelijk zou winnen, overigens", wijst hij vervolgens. De twee partijen zouden dus niet uit elkaar gaan, maar Kompany deed een verzoek dat Vandenhaute niet beviel.

"Ik had Vincent bij mij uitgenodigd, de champagne stond klaar om de toekomst te vieren. Maar plotseling liet hij mij weten dat hij manager wilde worden 'op zijn Engels' (met verantwoordelijkheden die verder gaan dan die van een coach, met zeggenschap over de sportieve zaken van de club). Ik heb toen geoordeeld dat dit niet de juiste oplossing was, in het belang van de club", concludeert Wouter Vandenhaute.