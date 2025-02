Een koekje van eigen deeg: Maakt dat het extra zuur voor Antwerp?

Antwerp en doelpunten maken in het slot, het was lange tijd een match made in heaven. Maar tegen OH Leuven leerde Antwerp hoe het is om zo'n tegendoelpunt in het slot nog te moeten incasseren.

Van Westerlo tot Barcelona

Dit seizoen alleen al kroonde Antwerp zich al meermaals tot puntenpakkers in het slot van de wedstrijd. Tegen Club Brugge werd een 0-1 achterstand omgekeerd naar een 2-1 overwinning door doelpunten in minuten 86 en 90. Het jaar ervoor won Antwerp op een gelijkaardige manier van Club Brugge. Maar ook tegen Westerlo kwam de driepunter tweemaal in het slot (minuten 90'+7' en 90').

In het verleden kunnen we ons nog het doelpunt van Ilenikhena tegen Barcelona voor de geest halen in de Champions League. En het begon natuurlijk allemaal met de oerknal van Toby Alderweireld tegen Genk die Antwerp de titel bezorgde.

Slimmer zijn

Alsof de Great Old altijd het geluk aan hun zijde had als er iets geforceerd moest worden in het slot. maar ditmaal was het anders, en dat notabene in het eigen stadion. "Je weet dat ze er op het einde vol voor gaan en dat moeten we vermijden. Ten eerste door zelf de wedstrijd dood te doen en een derde te maken maar ook door alert te blijven achterin", analyseert Antwerp-doelman Senne Lammens.

"Maar we hebben dit seizoen ook een paar keer zelf die goal kunnen maken in het slot", gaf Lammens toe. "We weten wat het gevoel is. Als je dan voor die goal gaat, heb je niets te verliezen. Maar dan nog, moet je deze wedstrijd gewoon winnen."

Odoi legde dan weer meer de nadruk op het niet weggeven van het doelpunt: "We moeten het slimmer aanpakken vooral", vond hij. "Af en toe wat tijd winnen bij sommige fases zou ons geholpen hebben", oordeelde hij.