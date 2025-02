Jonathan Lardot komt met langverwacht én verrassend statement op de proppen en oordeelt over rode kaart van Tzolis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christos Tzolis werd gisteren uitgesloten in de partij tussen Club Brugge en Standard. Het bleek achteraf een cruciale beslissing te zijn. Jonathan Lardot geeft zijn kijk op de beslissing van Lawrence Visser.

Lawrence Visser stuurde Christos Tzolis kort na de pauze naar de douches. Club Brugge zag een 1-0-voorsprong omgebogen worden naar een 1-2-verlies.

Het hoeft dus geen betoog dat Standard optimaal kon profiteren van de dubbele gele kaart van de Griek. Maar was de uitsluiting ook terecht?

"Ik weet dat dit een veelbesproken fase is", aldus Jonathan Lardot bij Under Review. "Ik wil in dit geval dan ook beginnen bij de basisregels."

De scheidsrechtersbaas neemt het dan ook op voor Visser. "De scheidsrechter is verplicht om geel te geven als er gefloten wordt voor een schalbe. Zo'n schwalbe wil niét zeggen dat er wel of geen contact is. De speler laat zich vallen om vals te spelen."

"Die tweede gele kaart wordt gegeven voor een grove overtreding", besluit Lardot. "Hier kon zelfs meteen de rode kaart gegeven worden. Al begrijp ik de discussies over het eerste geel wel. We mogen dus niet vergeten dat de speler in de tweede fase wel goed weg komt.