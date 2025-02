Vijf volle dagen om KAA Gent voor te bereiden, maar Nicky Hayen kiest voor andere aanpak

Club Brugge heeft alweer punten laten liggen na een Europese wedstrijd. Nu is er even rust en die zal blauw-zwart optimaal benutten.

Dankzij twee zeges tegen Atalanta plaatste Club Brugge zich voor een historische achtste finale in de Champions League, maar in de Belgische competitie was het een stuk minder. Er werd op de valreep gelijk gespeeld tegen STVV, Standard kwam winnen op Jan Breydel.

Coach Nicky Hayen haalde die Europese wedstrijden dan ook aan als een excuus voor het zoveelste puntenverlies. "We hebben de afgelopen weken zoveel krachten verspeeld, waardoor we nu net dat tikkeltje te kort kwamen."

"We proberen iedereen fit en fris te houden, maar 100% scherpte hebben is niet altijd evident. We speelden na een midweekwedstrijd ook bijna een helft met tien, dan weet je dat het bijzonder moeilijk wordt."

Twee dagen rust voor Club Brugge

Maandag en dinsdag zijn de spelers van Club vrij om even uit te blazen. "We kunnen het voetbal zo even uit het hoofd zetten en de batterijen weer opladen. Dat is nodig na een heel drukke periode waarin we enorm veel matchen hebben gespeeld", zei Maxim De Cuyper.

Toch moet Club zaterdag, en niet zondag zoals eerst gepland, alweer naar Gent. Daardoor zal Club slechts drie dagen hebben om zich voor te bereiden. Daarna volgt een dubbele confrontatie met Aston Villa in de Champions League, daartussen wacht ook nog een Brugse derby.