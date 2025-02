Champions League brengt veel teweeg, jackpot op komst: 'Brugse briljant in belangstelling van hele Serie A-top'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ardon Jashari zou deze zomer al Club Brugge kunnen verlaten. Verschillende Italiaanse clubs tonen interesse in hem. De speler zelf is er de voorbije maanden altijd rustig onder gebleven, al is er veel interesse.

Ardon Jashari, momenteel in topvorm bij Club Brugge, trekt de interesse van verschillende clubs. De man die verkozen werd tot man van de wedstrijd tijdens de terugwedstrijd tussen Atalanta en blauw-zwart in de Champions League, heeft een contract dat loopt tot 2029. Heel veel interesse Volgens het medium Juve FC zou Juventus in de race zijn om hem te tekenen. Club Brugge zou bereid zijn hem te laten gaan in ruil voor een "mooie som geld." De Italiaanse club overweegt om 20 miljoen euro aan te bieden om de Zwitser te recruteren. Het is ook bekend dat Napoli en Atalanta geïnteresseerd zijn. Club Brugge eist 30 miljoen Deze som zou in elk geval niet voldoende zijn voor Club Brugge. De club zou minstens 30 miljoen euro eisen en hoopt op tegenbiedingen. Volgens dezelfde bron is Juventus niet zeker van het overwegen van een dergelijke investering, met name vanwege de uitschakeling van het Serie A-team in de Champions League, wat een verlies aan inkomsten betekent voor de club. De middenvelder kwam afgelopen zomer voor 6 miljoen euro naar België over van FC Luzern. Club Brugge zou dus een mooie meerwaarde kunnen realiseren.