📷 Ophef in Duitsland over gewelddadige tifo: "Hoort bij de voetbalcultuur"

Schandaal in Duitsland: tijdens de regionale derby tussen FC Keulen en Fortuna Düsseldorf toonden de lokale fans een tifo die door sommigen als gewelddadig wordt beschouwd. In een gespannen context valt dat niet in goede aarde.

We herinneren ons allemaal nog de tifo van de supporters van Standard tegen Steven Defour, die terugkeerde naar Sclessin in de kleuren van RSC Anderlecht, wat voor opschudding zorgde. Dat was in januari 2015: enkele weken eerder had een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo Frankrijk en Europa geschokt.

In een enigszins vergelijkbare context heeft de tifo van de supporters van FC Keulen dit weekend in Duitsland voor opschudding gezorgd. De club ontving zijn regionale rivaal, Fortuna Düsseldorf, en had een vrij gewelddadige tifo voorbereid.

🇩🇪 De Keulen-fans toonden een provocerende mosaïek tijdens de derby van vandaag tegen Fortuna Düsseldorf. Daarin was een personage te zien dat de Romeinse godin Fortuna leek neer te steken, de beschermgodin van de tegenstander, met daarbij de boodschap: 'Geluk is geen geschenk van de goden'. pic.twitter.com/L1XcEJcssY — O Show das Torcidas (@showdastorcidas) February 23, 2025

Er werd een gemaskerd personage afgebeeld dat een mes tegen de keel van de Romeinse godin Fortuna zette, waar de club uit Düsseldorf naar vernoemd is. Een duidelijke boodschap, en een tifo die werd goedgekeurd door het bestuur van FC Keulen, dat zich heeft verdedigd. in de media Duitsland werd onlangs immers getroffen door een mesaanval in Berlijn.

"Volgens ons is er geen sprake van aanzetten tot geweld. Dit zijn twee supportersgroepen die tegenover elkaar staan. Het past bij onze visie op voetbalcultuur in Duitsland", relativeert sportief directeur Christian Keller.

"Als dit de enige kritiek is die geuit wordt over deze wedstrijd, kan ik ermee leven. De derby verliep rustig en zonder incidenten", besluit Keller.