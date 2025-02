"Ik kan het niet geloven" en "Club Brugge wist niet wat te doen": Ibe Hautekiet geniet volop van overwinning tegen zijn ex-club

"Ik kan het niet geloven." Dat waren de eerste woorden van Ibe Hautekiet na de overwinning van Standard op het veld van zijn opleidingsclub, Club Brugge. De verdediger van de Rouches verscheen met een grote lach voor het interview.

De jonge ploeg van Standard kon zich niet herinneren wanneer de laatste overwinning van stamnummer 16 op het veld van Club Brugge was, die dateerde al van april 2013. Deze zondag behaalden de Rouches een knappe overwinning tegen de regerende kampioen, en Ibe Hautekiet had nog een beetje moeite om het te bevatten.

"Ongelooflijk! Wanneer was de laatste keer? 2013? Wow! Ik was toen 10 jaar, stel je voor. Op dat moment speelde ik bij Zulte-Waregem. De viering met de fans? Oh ja, dat was zo leuk", vertelde hij enthousiast bij ons.

"Deze overwinning doet veel deugd, ik kan het niet geloven", ging de 22-jarige verder. "Ik was erg teleurgesteld na het tegendoelpunt, want de verdediging was niet al te best en we hebben daar hard aan gewerkt, maar we speelden heel goed na de uitsluiting. Ik denk dat het verdiend is, Club wist niet echt wat te doen, zelfs in de eerste helft, ondanks enkele goede kansen."

Dit seizoen slaagt Standard er vooral in punten te pakken dankzij hun defensieve organisatie. Maar de Rouches hadden zes doelpunten geïncasseerd in de laatste twee wedstrijden. Het terugvinden van stabiliteit was dus prioriteit, en men kan zeggen dat de missie zondag met succes is volbracht. De spelers van Ivan Leko zijn de enigen die erin slaagden om Club Brugge twee keer te verslaan.

"We waren onze organisatie kwijt in de afgelopen twee weken, terwijl dat onze kracht was gedurende het hele seizoen. Tegen Westerlo was het een ramp en het was ook niet geweldig tegen Genk. Maar vandaag hebben we het weer kunnen tonen."

"Hoe kan je Brugge twee keer verslaan? Door hard te werken, simpelweg. Als je kijkt naar de meters die we tijdens de week en tijdens de wedstrijd afleggen, zijn wij het beste team van de competitie. Teams zoals Genk en Brugge houden er niet van als je de duels aangaat of op de counter speelt, want zij willen voetballen."

Gavin Bazunu heeft zijn eerste punten verdiend

In de laatste minuten moest Standard vertrouwen op Gavin Bazunu om zijn voorsprong te behouden. Na twee zeer moeilijke eerste wedstrijden, slaagde de Ierse keeper die in de winter kwam, er voor het eerst in punten te behalen voor de Rouches.

"Er was een beetje paniek, maar dat is de kracht van Brugge. Ze hebben spelers die zeer goed zijn met het hoofd, zoals Vanaken die ik goed ken. Zijn timing is ongelooflijk. Jutgla en Nilsson hebben ook veel kwaliteit. Wanneer ze in moeilijkheden komen, kunnen ze met lange ballen spelen en dat is een grote kracht van hun team. Het is niet mogelijk om hoog te blijven staan in die situatie, want zij zullen lange ballen spelen om ons achteruit te drukken."