Geschiedenis herhaalt zich: Talbi heeft niet naar specialist uit de cross gekeken, maar medisch team Club Brugge schiet hem te hulp

Het hoeft zich voor Chemsdine Talbi nu echt niet te veel meer te herhalen. Tegen Standard maakte hij voor de tweede keer mij dat zijn schouder uit de kom raakte.

De progressie bij de 19-jarige Talbi is ongetwijfeld één van de grote pluspunten dit seizoen bij Club Brugge. Daardoor hoeft de landskampioen de vertrokken Skov Olsen toch niet al te zeer te missen. Zeker de laatste weken speelt de Marokkaanse Belg zich steeds meer in de kijker: hij nam twee van de drie Brugse goals in Bergamo voor zijn rekening.

Eén van zijn meer negatievere ervaringen dit seizoen was toen zijn schouder uit de kom geraakte tegen Racing Genk. Deze namiddag tegen Standard was het opnieuw prijs. Het waren geen beelden voor gevoelige kijkers: de manier waarop Talbi na het contact met Camara naar zijn linkerschouder greep, deed reeds het ergste vermoeden.

Talbi laat medische staf zijn werk doen

Talbi kreeg nog even bijstand van de lijnrechter, vooraleer het medisch team van Club Brugge bij hem kwam voor verzorging. Zelf de schouder terug in de kom duwen, daar waagt Talbi zich nog niet aan. Volgers van het veldrijden weten dat het niet ongezien is dat een atleet dit doet: de Nederlandse crosser Lars van der Haar heeft er een patent op.

De medische staf van Club Brugge kon bij Talbi het gewricht wel weer in de kom duwen, waarna hij gewoon verder kon spelen. Kort daarna loste hij alweer een schot richting doel. Veel last van zijn schouder leek hij aanvankelijk dus niet te ondervinden, al werd hij kort voor het uur wel reeds naar de kant gehaald voor Gustaf Nilsson.

Iets voor Club om in de gaten te houden

Het was ook wel kort nadat Tzolis rood had gekregen. Bij Club Brugge wordt het wel iets om in het oog te houden zodat de schouder bij al te kwetsbaar lichaamsdeel wordt bij Talbi.