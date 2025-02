De achilleshiel van Club Brugge is glashelder: hierdoor lijdt blauw-zwart heel wat puntenverlies in de competitie

Club Brugge heeft een duidelijke achilleshiel. Er is geen andere manier om al dat puntenverlies in de competitie te verklaren, terwijl Club wel schittert op het Europese toneel.

Club Brugge heeft het in de eigen competitie altijd heel moeilijk vlak na de wedstrijden in de Champions League. Een recente statistiek van Jarno Bertho op X onthult dat de club dit seizoen al zeven keer punten heeft laten liggen in de Jupiler Pro League meteen na een Europese wedstrijd. Dat kan toch echt geen toeval meer zijn.

👨🏼‍💻 #ClubBrugge verliest al voor de 7e keer punten na een wedstrijd in Champions League. Het liet al 17 (!) punten liggen na Europese duels.



🏡 AA Gent 2-4

🏡 Union 1-1

🚌 Beerschot 2-2

🏡 Kortrijk 1-1

🚌 Antwerp 2-1

🚌 STVV 2-2

🏡 Standard 1-2



#CLUSTA — Jarno Bertho (@JarnoBertho) February 23, 2025

Deze trend roept vragen op over het vermogen van het team om de fysieke en mentale druk van de twee competities aan te kunnen. Het is ook waarom Genk en niet Club Brugge aan de leiding staat in de Jupiler Pro League. Club Brugge heeft namelijk maar liefst 17 punten laten liggen in de competitie na Champions League-wedstrijden.

Deze resultaten contrasteren sterk met de indrukwekkende prestaties van het team op Europees niveau, met onder andere zeges tegen Aston Villa, Sporting en Atalanta. Het puntenverlies van Club komt er ook tegen ploegen uit de middenmoot of zelfs tegen laagvliegers. Een 1-1 tegen Union na een Europese wedstrijd kan nog verklaard worden. Bij de 2-2 tegen Beerschot is dat moeilijker.

Druk schema maakt Club kwetsbaar

Dit alles wijst toch op een zekere kwetsbaarheid, vooral wanneer de Bruggelingen geconfronteerd worden met een druk schema. Gent, Antwerp en nu Standard smeerden Club Brugge zelfs een nederlaag aan, enkele dagen na een Europese opdracht. Hierdoor heeft Club nog werk voor de boeg om de concurrenten uit eigen land af te troeven.

Het is nu al interessant om in de gaten te houden wat Club zal doen tegen Cercle en Charleroi, want tussenin zit de dubbele ontmoeting met Aston Villa in de achtste finales van de Champions League.