Bondsparket grijpt in: uitspraken van Club-voorzitter Bart Verhaeghe aan het adres van scheidrechter Lawrence Visser blijven niet zonder gevolgen

Bart Verhaeghe kon zijn emoties niet onder controle houden na de wedstrijd tegen Standard. Hij zocht na afloop scheidsrechter Lawrence Visser op omdat hij vond dat de ref een slechte match had gefloten. Dat blijft niet zonder gevolgen.

De laatste weken kwamen de scheidsrechters in de Jupiler Pro League weer serieus onder druk te staan. Afgelopen weekend was dus geen uitzondering.

Bij Club Brugge waren ze kwaad. Spelers, coach en het bestuur vonden dat Lawrence Visser een slechte wedstrijd floot na hun 1-2 nederlaag tegen Standard. Dat bleek duidelijk in de reacties na de wedstrijd.

Er was vooral onbegrip om de uitsluiting van Christos Tzolis. Die kreeg zijn eerste geel omdat Visser een schwalbe zag, terwijl er wel degelijk contact zou geweest zijn. Onterecht dus. Later kreeg hij wel terecht geel, al was dit dan al zijn tweede. Met rood van het veld dus.

Club-voorzitter Bart Verhaeghe kon zijn emoties niet te baas na de wedstrijd en ging Visser opzoeken in de spelerstunnel. "Ga je mij ook een gele kaart geven? Je moet niet zo onnozel doen", klonk het onder meer.

Het Nieuwsblad meldt nu dat dit nog een staartje zal krijgen. Het bondsparket zou een onderzoek zijn gestart naar de uitspraken van Verhaeghe. Hij zal op het matje worden geroepen.