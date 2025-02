Opmerkelijk: Bart Verhaeghe gaat Visser persoonlijk opzoeken na Club Brugge - Standard

Hoogspanning op het veld tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en Standard. De Rouches zouden uiteindelijk met 1-2 de zege gaan pakken. Lawrence Visser was de gebeten hond bij de supporters van Club Brugge. En ook bij bestuur, trainer en spelers.

Club Brugge kwam op voorsprong in eigen huis tegen Standard, maar na een rode kaart voor Christos Tzolis kantelde de wedstrijd nog helemaal. Op aangeven van de VAR kwam er een strafschop voor handspel van Ordonez, in de slotfase werd het zelfs nog 1-2.

❌ | Christos Tzolis wilt een penalty, maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee. 🤔🫵 #CLUSTA pic.twitter.com/ANZND52PFJ — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

🫵 | De bal gaat op de stip voor Standard de Liège. ✋📺 #CLUANT pic.twitter.com/qewzbuQ9gW — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

Voor de supporters van Club Brugge was het duidelijk. Ref Lawrence Visser heeft de wedstrijd kapotgefloten. Via X reageerden ze dan ook massaal over wat er allemaal gebeurde. Ze kregen ook meteen lik op stuk van andere supporters.

In de catacomben

Bart Verhaeghe van zijn kant ging nog een stapje verder. Hij ging Visser opwachten in de catacomben en sliste hem meteen een paar ferme woorden toe. "Het was verschrikkelijk slecht."

"Ga je mij nu ook een kaart geven? Je moet niet zo onnozel doen", was Verhaeghe heel hard in zijn wiek geschoten. Visser bleef er rustig onder en wilde het debat aangaan, maar niet op zulke manier. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd.