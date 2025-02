Supporters Club Brugge furieus op Visser & co, maar krijgen meteen antwoord vanuit Gent en Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hoogspanning op het veld tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en Standard. De Rouches zouden uiteindelijk met 1-2 de zege gaan pakken. Lawrence Visser was de gebeten hond bij de supporters van Club Brugge.

Club Brugge kwam op voorsprong in eigen huis tegen Standard, maar na een rode kaart voor Christos Tzolis kantelde de wedstrijd nog helemaal. Op aangeven van de VAR kwam er een strafschop voor handspel van Ordonez, in de slotfase werd het zelfs nog 1-2.

❌ | Christos Tzolis wilt een penalty, maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee. 🤔🫵 #CLUSTA pic.twitter.com/ANZND52PFJ — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

Voor de supporters van Club Brugge was het duidelijk. Ref Lawrence Visser heeft de wedstrijd kapotgefloten. Via X reageerden ze dan ook massaal over wat er allemaal gebeurde.

Andere supporters - vooral van Gent en Anderlecht - reageerden dan weer ferm op de supporters van blauw-zwart door de beslissingen van Visser net wel goed te vinden.

🟨² | Club Brugge moet nog bijna 40 minuten met 🔟 verder. 🤷‍♂️👀 #CLUSTA pic.twitter.com/U2lummgWKw — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

🫵 | De bal gaat op de stip voor Standard de Liège. ✋📺 #CLUANT pic.twitter.com/qewzbuQ9gW — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

Het leverde een potje heen en weer verwijten op onder de supporters via de sociale media. Dat sommige fans ook bekertjes gooiden naar de spelers van Standard en hier en daar zelfs gespuwd zou zijn?

Dat kan er bij niemand dan weer in. Het leverde heel wat spanning op, maar uiteindelijk zijn het de Rouches die wel met de drie punten naar huis mogen.

Wat moet je als verdediger nog doen tegenwoordig ,armen vastbinden op rug ?? #CLUSTA — Serge (@SR067) February 23, 2025

Voila en zo heeft Visser wat hij wou...#CLUSTA — geert Dewachtere (@GeertDEW) February 23, 2025

Aster zegt wat iedereen al jaren weet: die extreme haat op de Boerderij is werkelijk buiten proportie. #CLUSTA — Guy Chaves (@GuyChaves) February 23, 2025

Als dit geen pentalty is voor Standard dan snap ik het niet meer #CLUSTA — RSCA Mauves (@rsca_mauves) February 23, 2025