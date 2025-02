Een extra speciale zondag voor Ivan Leko in Brugge: "Het is ongelooflijk"

Ivan Leko wilde niet te enthousiast zijn, maar was natuurlijk opgetogen na de overwinning van Standard "bij hem thuis" in Brugge. De trainer keek terug op deze prestatie tijdens de persconferentie.

Het was duidelijk een speciale zondag voor Ivan Leko. De Kroatische coach van de Rouches, die de prijs voor trainer van de maand januari ontving voordat de wedstrijd begon, keerde voor het eerst terug naar het Jan Breydelstadion om er te winnen met Standard. De T1 was natuurlijk tevreden over de prestatie van zijn spelers en de overwinning op het veld van de regerende kampioen.

"Het was een moeilijke wedstrijd, zoals altijd hier in Brugge, en vooral op dit moment. Club Brugge heeft in hun wedstrijd tegen Atalanta aan heel Europa laten zien hoe goed ze zijn. Historisch en op papier was deze wedstrijd tegen Standard al gewonnen voor hen, maar we hebben ons heel goed voorbereid."

"We wisten dat we moed nodig zouden hebben om iets te bereiken. Club Brugge domineerde en had het balbezit, maar ons blok was stabiel. Misschien hadden we wat agressiever kunnen zijn, want we kregen nog steeds makkelijk een doelpunt tegen, zoals vorige week. We staan te ver van onze man."

Deze keer viel het kwartje goed voor Standard

Blauw-zwart leek het moeilijkste achter de rug te hebben door de score te openen, maar de uitsluiting van Tzolis vlak voor het uur gooide alles open. Deze beslissing, samen met de toegekende strafschop, zorgde voor veel frustratie in het Brugse kamp, getuige de reacties na de wedstrijd.

"De omstandigheden van de wedstrijd hebben ons geholpen, met de strafschop en de rode kaart. We hadden moed, maar ook wel wat geluk. Soms win je wanneer je het niet verwacht, wanneer je alleen maar op een wonder hoopt, en daar ben ik heel trots op mijn spelers voor."

"Ik wilde Club niet frustreren, maar wel vechten en voetballen. We hebben ons voorbereid om een voetbalwedstrijd te spelen tegen een beter team dan wij, dus we moesten onze krachten gebruiken om hun zwaktes bloot te leggen. Voor mij was het een speciale wedstrijd, omdat ik terug thuiskwam. Het is anders om een wedstrijd te leiden wanneer de emoties er zijn. Ik ben heel blij voor mezelf, maar een nieuw leven begint al morgen met de focus op de wedstrijd tegen Anderlecht."

Drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie strijdt Standard nog steeds voor de top 6 en staat het slechts drie punten achter op KAA Gent. Een goede zet, ook al hadden de Rouches liever gezien dat de Buffalo's werden verslagen in de Cegeka Arena. Bij de ontvangst van Anderlecht volgende zondag zal iedereen gemotiveerd zijn om druk te zetten op paars-wit en te blijven geloven in een wonder.

"Wat mijn jongens dit seizoen doen, is uitzonderlijk. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan en we vechten nog steeds voor de Champions' Play-offs, het is ongelooflijk. We weten niet hoe de situatie er morgen uit zal zien, maar iedereen hier vecht en traint ongelooflijk hard om te laten zien dat zelfs in moeilijke tijden we nog steeds plezier kunnen brengen bij de mensen", concludeerde Ivan Leko.