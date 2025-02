Gwendolyn Rutten bijzonder scherp voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "Als de big boss het slechte voorbeeld geeft..."

Bart Verhaeghe heeft zich afgelopen weekend niet populair gemaakt bij velen. De voorzitter van Club Brugge ging scheidsrechter Lawrence Visser opwachten na de 1-2 nederlaag tegen Standard.

Club Brugge nam het zondagnamiddag op tegen Standard op Jan Breydel. Blauw-zwart gaf een 1-0 voorsprong helemaal uit handen, waarna de Rouches nog met 1-2 konden winnen.

Bij de thuisploeg waren ze vooral boos op scheidsrechter Lawrence Visser. Coach Nicky Hayen, zijn spelers en dus ook voorzitter Bart Verhaeghe lieten hun frustraties merken.

Verhaeghe kon zijn emoties helemaal niet de baas en ging in de spelerstunnel dan maar ref Visser opwachten. "Ga je mij ook een gele kaart geven? Je moet niet zo onnozel doen", klonk het onder meer.

Het lokt heel natuurlijk wat reacties uit, zelfs vanuit de politieke wereld. Gwendolyn Rutten gaf haar duidelijke mening over het incident op "X", wat vroeger Twitter was.

"Een schorsing, I presume? Of toch zeker een sanctie", begint de politica van Open VLD. "We kunnen nog zoveel acties doen als we willen, als de big boss het foute voorbeeld geeft door in de neutrale zone de ref uit te schelden én ermee wegkomt, haalt het allemaal niets uit…"