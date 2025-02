Ivan Leko lovend voor Standard na 6 op 6 tegen Club en zegt wie voor hem dé matchwinnaar was

Standard heeft na zijn thuiswedstrijd ook zijn uitwedstrijd gewonnen tegen Club Brugge. Coach Ivan Leko was uiteraard bijzonder tevreden en fier op zijn ploeg.

In augustus pakte Standard al de drie punten tegen Club Brugge met dankzij een 1-0 zege. Winnen op het veld van blauw-zwart was echter geen gemakkelijke opdracht voor de Rouches, dat lukte voor het laatst op 1 april 2013.

Toch slaagde Standard erin om die reeks te doorbreken. Het kwam 1-0 achter, maar na een rode kaart van Tzolis kantelde de wedstrijd in het voordeel van Standard. Zeqiri scoorde vanop de stip, Ayensa trapte vijf minuten voor tijd de 1-2 binnen.

"Dit is een speciale overwinning", zei Ivan Leko achteraf. "Het was voor mij bijzonder om hier terug te komen en dan wil je ook winnen. Ik ben heel fier dat dat gelukt is. We speelden met moed en zo dwing je ook geluk af."

Leko lovend over doelman Bazunu

Standard pakte in zijn laatste drie wedstrijden slechts 1 op 9, maar op Jan Breydel speelde de ploeg van Ivan Leko wel weer goed. "Dat we hier komen winnen, tegen zo'n sterke ploeg, toon aan dat we ook kwaliteit hebben."

"We moesten onze momenten benutten en ook onze emoties onder controle houden. "Bazunu was de matchwinnaar voor ons, met twee grote reddingen. Dit zal hem ook vertrouwen geven", gaf Leko zijn doelman nog een pluim.