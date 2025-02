"Het gebeurt te vaak en zou niet mogen": Club Brugge krijgt veeg uit de pan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge kwam met heel frustratie uit de match tegen Standard. Al hebben ze dat volgens Tom Boudeweel aan zichzelf te danken.

Hans Vanaken was al niet blij na de nederlaag tegen Standard en als dan ook nog eens voorzitter Bart Verhaeghe zich gaat moeien met de scheidsrechter, dan weet je dat het niet lekker loopt bij Club Brugge.

De wedstrijd tegen Standard zorgde voor veel frustratie, ook bij de supporters na de euforie van de kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. “Het had ook te maken met de vervelende speelstijl van Standard. Ze maakten veel kleine fouten, die niet altijd bestraft werden”, klinkt het bij Tom Boudeweel op Sporza.

Dat Tzolis dan twee keer geel kreeg en blauwzwart een strafschop incasseerde maakte het allemaal nog wat erger. En het is niet de eerste keer dat Club Brugge punten laat liggen nadat het Europees speelde. “Het was al de zevende keer in 10 matchen, goed voor 17 verliespunten.”

De kans dat je punten verliest door Europees voetbal is dus zeker reëel, maar bij Club Brugge ligt het anders. “Dat is bewezen en begrijpelijk, maar het gebeurt te vaak en met deze kwalitatief sterke kern zou het niet mogen. Gewoon zakelijk de 3 punten pakken en op naar volgende week.”