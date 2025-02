Serge Gumienny spreekt klare taal over uitsluiting van Christos Tzolis: "Club Brugge zal dit niet graag horen"

Christos Tzolis werd zondagnamiddag van het veld gestuurd na twee keer geel. Bij Club Brugge was er heel wat woede om deze beslissing.

Club Brugge verloor zondagnamiddag met 1-2 in eigen huis van Standard. De Rouches konden tevreden naar huis, maar bij Club heerste er frustraties.

Vooral dan over scheidsrechter Lawrence Visser. Hij stuurde Christos Tzolis al redelijk snel naar binnen in de tweede helft na hem zijn tweede gele kaart te geven. Vooral over die eerste viel wat te zeggen.

Visser zag een schwalbe, terwijl de aanvaller wel contact zou hebben gehad met een Standard-speler. Toch kreeg hij geel. Te streng volgens Serge Gumienny.

"Als scheidsrechter moet je aan matchmanagement doen. In een topwedstrijd zoals deze moet je als ref wat toleranter zijn. Want in je achterhoofd weet je dat er later misschien nog een tweede moment komt. Dat is nu effectief ook gebeurd", begint hij bij Sporza.

"Visser bekoopt heel duur dat hij de verkeerde keuze maakt om die eerste fase niet gewoon weg te wuiven. Ik snap dat Club achteraf lastig is", geeft Gumienny toe. De tweede gele kaart was duidelijk terecht.

"Belangrijker vind ik trouwens - en Club Brugge zal dit niet graag horen - dat je als ref die tweede gele kaart effectief wel geeft. Je kunt op zo'n moment niet beginnen te compenseren, omdat de eerste wat licht was. Maar sowieso zat de boosheid van Club daar niet", besluit de voormalige scheidsrechter.