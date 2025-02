Bart Verhaeghe voor Comité: nog twee andere incidenten en excuses worden niet geloofd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het was al aangekondigd en is nu ook officieel. Voorzitter Bart Verhaeghe van Club Brugge moet zich verantwoorden voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP).

Voorzitter Bart Verhaeghe haalde na de wedstrijd tegen Standard uit naar scheidsrechter Lawrence Visser. Dat gebeurde toen de ref naar de kleedkamer trok na de match.

“Ga je mij ook een kaart geven? Je was verschrikkelijk slecht vandaag. Je moet zo onnozel niet doen”, was te horen op de televisiecamera’s. Visser noteerde nog wat meer in zijn verslag.

Volgens de ref heeft Verhaeghe ook het volgende gezegd. “We betalen hier wel voor, dit kan zo niet verder, ofwel moeten we budgettair ingrijpen.”

Maar er wordt nog melding gemaakt van twee andere incidenten. Zo zou er iemand naar Visser toegekomen zijn, na het incident met Verhaeghe. Die zou op een confronterende manier gezegd hebben dat “dit de reden was waarom we geen refs actief hebben in Europa.”

De camerabeelden werden bekeken, maar het is nog altijd niet bekend wie die persoon was. Ten derde was er ook nog een incident met Maarten Dedobbeleer, sportief directeur van Club Brugge.

Die zou de scheidsrechter “verbaal belaagd” hebben. Een steward zou Dedobbeleer weggehaald hebben voor het erger werd. Dedobbeleer wordt niet vervolgd.

Het bondsparket heeft ook bedenkingen bij de excuses van Verhaeghe. “De boodschap van verontschuldigingen - overigens enkel naar de vorm en niet de inhoud - raakt volledig ondergesneeuwd door een pleidooi voor meer kwaliteit bij onze scheidsrechters. Alsof dit ook de boodschap was die de heer Verhaeghe in gedachten had toen hij de wedstrijdleiding opwachtte”, klinkt het.