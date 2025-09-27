Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

Club Brugge heeft voor het eerst sinds 2017 nog eens een gewonnen op bezoek bij Standard. Blauw-zwart kwam op achterstand, maar Vermant zorgde in de toegevoegde tijd voor de verlossing.

Drie dagen na de knotsgekke 5-5 tegen Westerlo trok Club Brugge naar Sclessin voor de lastige uitwedstrijd tegen Standard. Van de laatste vijftien uitwedstrijden bij Standard kon Club maar één keer winnen, in 2017.

Vanaken deed na vijf minuten de netten trillen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Aan de overkant was het na acht minuten wel prijs. Saïd schudde Seys af, zette Stankovic in de wind en trapte met rechts hoog in doel binnen.

Club was niet aangeslagen en twee minuten later stond het alweer gelijk. Forbs vond de vrijstaande Tzolis in de zestien, de Griek kopte de gelijkmaker binnen. De grootste kansen bleven daarna wel voor Standard.

Dierckx kopte maar nipt naast, Mohr zag Jackers zijn volley over duwen en Henry twijfelde tussen zelf trappen of afleggen naar Eckert Ayensa, waardoor zijn poging naast ging. Na een goede eerste helft stond het 1-1.

Fossey pakt rood, Vermant zorgt in blessuretijd voor de 1-2

Standard begon ook goed aan de tweede helft, Ayensa dwong Jackers na vijf minuten tot een uitstekende redding. Club zag dan Epolo dan weer een poging van Stankovic stoppen op de lijn. Op het uur ging het licht bij Fossey dan uit.

De Amerikaan ging in de zestien van Club met zijn voet richting het hoofd van Tzolis in een luchtduel en landde ook bovenop de Griek, hij kreeg rood. Standard moest nog een halfuur verder met z'n tienen.

Een overrompeling werd het daarna echter niet van Club, dat weinig echte kansen kon creëren. Reis had enkele kleinere pogingen, maar in de toegevoegde tijd was het dan plots dan toch raak.

Mechele legde een voorzet van Tzolis af met de borst voor invaller Vermant, hij knalde de bal staalhard binnen. Dankzij de driepunter springt Club voorlopig naar de tweede plaats in het klassement, Standard pakt 11 op 27 en is negende.