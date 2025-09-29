Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats
De gemoederen liepen zaterdag hoog op tussen Christos Tzolis en Marlon Fossey. Hoewel de Amerikaan verloor en zich liet uitsluiten, was de Griek ook op sommige momenten niet bij de les.

Zelfs voor de aftrap in Sclessin was het te verwachten dat de wedstrijd binnen de wedstrijd tussen Christos Tzolis en Marlon Fossey nerveus zou zijn. Beide mannen waren al opgefokt tijdens de laatste wedstrijd tussen de twee teams.

Aan de kant van Club Brugge was niemand de overwinning van Standard in het Jan Breydelstadion vergeten. De Bruggelingen waren furieus over de arbitrage, vooral na de uitsluiting van Tzolis, tot het uiterste gedreven door Fossey. Na de wedstrijd had Bart Verhaeghe overigens op de scheidsrechter gewacht voor zijn zegje.

Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

Deze keer heeft Christos Tzolis zijn tegenstander tot een fout gedreven. In een interview prees de Griekse international zichzelf om op een bepaalde manier wraak te nemen. Maar de Brugse staf waardeerde het gebrek aan emotionele intelligentie van hun speler helemaal niet.

In de toekomst kalm blijven

Zoals Het Laatste Nieuws onthult, heeft sportief directeur Dévy Rigaux iets vrij ongebruikelijks gedaan door direct naar de spelertunnel te gaan na de wedstrijd. Hij nam Tzolis apart in de dichtstbijzijnde ruimte.

"Ik geef er de voorkeur aan om te houden wat er tussen ons is gezegd", reageert de speler. Maar onze collega's bevestigen dat het gesprek inderdaad heeft gediend om Tzolis op zijn plaats te zetten. Rigaux adviseerde hem zich te concentreren op zijn spel en niet op een dergelijke manier mee te gaan in het spel van de tegenstanders, en niet te focussen op zijn directe tegenstander zoals hij in Sclessin deed.

