Zwaar gefrustreerde Standard-spelers gaan verhaal halen bij ref: "Wat daar is gezegd..."

Thomas Henry verliet het veld met gemengde gevoelens na het 1-1-gelijkspel van Standard. De Rouches speelden waarschijnlijk hun beste wedstrijd van het seizoen, maar de frustratie over het mislopen van de drie punten bleef hangen.

“Er zijn veel frustraties, maar er zijn ook positieve punten die we morgen in de video-analyse zullen zien. Jammer genoeg levert dat geen drie punten op, dat is frustrerend", aldus Henry.

De aanvaller nam na de wedstrijd ook even de tijd om verhaal te halen bij de vierde official, die tijdens de match de kop van jut werd. “Ik zal niet uitwijden over wat daar is gezegd, maar de vraag stellen is hem beantwoorden. Iedereen in het stadion weet waarom ik dat deed. In het voetbal moet je soms strijden voor gerechtigheid", vertelde Henry.



Lees ook... Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele

Ondanks de teleurstelling was er ook lof voor de band met de supporters. “De synergie met het publiek is veelbelovend en doet ons heel goed. Er is veel liefde van hen sinds ik hier ben en het voelt als één grote familie. Samen zetten we de fouten van de afgelopen jaren recht", klonk het positief.

Thomas Henry was duidelijk gefrustreerd door de rode kaart voor Fossey

Henry wees erop dat de ploeg nog steeds fouten zal maken, maar dat het belangrijkste is dat de vooruitgang zichtbaar is. “We zijn op de goede weg sinds het begin van het seizoen en we zullen hard blijven werken", aldus de spits.

Over de rode kaart die de wedstrijd uiteindelijk beslissend beïnvloedde, wilde Henry kort zijn. “Nogmaals, ik ga daar niet op terugkomen, iedereen weet waar het over gaat. Het is zoals gewoonlijk slecht, dus we blijven werken aan gerechtigheid", stelde hij.