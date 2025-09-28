Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele

Club Brugge heeft met een doelpunt in de toegevoegde tijd toch de drie punten gepakt op het veld van Standard. Romeo Vermant scoorde in de toegevoegde tijd het winnende doelpunt.

Tegen Westerlo maakte Romeo Vermant woensdag al zijn wederoptreden, toen kreeg hij een kwartier van Nicky Hayen. Toen kon hij niet scoren, maar tegen Standard was het wel prijs. Al was het in de toegevoegde tijd.

"Na zes weken uit te zijn met een blessure is het heel leuk om op Standard te spelen. Zeker om dan uiteindelijk het winnende doelpunt te scoren. Zo winnen we hier voor de eerste keer in acht jaar", zegt Vermant op de ploegwebsite.



Vermant over zijn doelpunt en assist van Mechele

Club had zijn laatste drie uitwedstrijden op Standard verloren, de laatste uitzege dateerde al van 2017. Het leek er lang naar uit te zien dat Club ook met elf tegen tien niet kon winnen, tot Vermant scoorde in de toegevoegde tijd.

"Ik weet ook dat mijn vader op Sclessin een goal maakte, ook met een halve volley. Het is wel grappig dat ik dan ook op die manier scoor. De assist van Brandon Mechele krijgt van mij een 11/10", lachte Vermant.

"Dat juist Brandon de bal aflegt voor mij is leuk, want we hebben al vaak gelachen dat we eens samen in de spits konden spelen." En zo tankte Club nog wat vertrouwen voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Atalanta.