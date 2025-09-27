Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

Zulte Waregem heeft er tegen Royal Antwerp FC opnieuw drie belangrijke punten weten bij te schrijven aan het arsenaal. De crisis bij The Great Old wordt zo iets groter, terwijl Essevee een mooie sprong maakt in het klassement.

Zulte Waregem en Royal Antwerp FC hadden na acht speeldagen elk tien punten. Voor de promovendus was dat gezien de moeilijke kalender en de terugkeer naar eerste klasse niet slecht te noemen, bij Antwepr hadden ze op meer en beter gehoopt.

Sven Vandenbroeck geloofde in de spelers die wonnen in Charleroi en koos voor dezelfde elf tegen Royal Antwerp FC. Bij de bezoekers wél een wissel: Dennis Praet heeft een spierblessure opgelopen en werd vervangen door Mauricio Benitez.

Matige eerste helft in Zulte Waregem - Antwerp levert weinig op

Zeker The Great Old kon wel een driepunter gebruiken, maar de schrik om te verliezen leek in de eerste helft groter te zijn dan de zin om te winnen. Beide ploegen hanteerden een 'goede organisatie' en de brilscore bij de rust was niet eens onlogisch.

Essevee kreeg wel een paar kansen via Gavriel, Paugain en Erenbjerg, maar kon niet scoren. En aan de overkant was Gabriël bij de pinken op een poging van Al-Sahafi. Beterschap na de rust dan maar? Daar was het op hopen.

Aanvankelijk leek het er niet naar uit te zien dat we beterschap mochten verwachten. Tot tien minuten na rust Erenbjerg met een lekkere schuiver de bezoekende doelman wist te verschalken. Niet perfect in het hoekje, maar wel goed genoeg om Thoelen aan de grond genageld te laten.

Antwerp moet aan de bak na achterstand via Erenbjerg, maar ...

Aan Antwerp om vervolgens met een antwerp te komen. Dat bleef uit, want het was Zulte Waregem dat via Stavros Gavriel (net naast), Erenbjerg (op Thoelen) en de ingevallen Aké (op Thoelen) dichter bij de 2-0 kwam dan stamnummer 1 bij de gelijkmaker.

Somers vond een keertje het zijnet, maar veel verder raakte Antwerp niet. Vijf mintuen voor tijd deed Aké de boeken helemaal dicht met de knappe 2-0 overhoeks voorbij Thoelen. Een nieuwe teleurstelling voor de troepen van Stef Wils, die stilaan eerder achterom moeten kijken dan vooruit vanop plaats twaalf. Zulte Waregem staat minstens voor enkele uurtjes in de top-6 op plaats vijf.