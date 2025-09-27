Zulte Waregem Zulte Waregem
2-0
Antwerp Antwerp
zwaZulte Waregem
antAntwerp
(Anosike Ementa) Jeppe Erenbjerg 56'
1-0
84'
2-0
Datum: 27/09/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal
Zulte Waregem heeft er tegen Royal Antwerp FC opnieuw drie belangrijke punten weten bij te schrijven aan het arsenaal. De crisis bij The Great Old wordt zo iets groter, terwijl Essevee een mooie sprong maakt in het klassement.

Zulte Waregem en Royal Antwerp FC hadden na acht speeldagen elk tien punten. Voor de promovendus was dat gezien de moeilijke kalender en de terugkeer naar eerste klasse niet slecht te noemen, bij Antwepr hadden ze op meer en beter gehoopt.

Sven Vandenbroeck geloofde in de spelers die wonnen in Charleroi en koos voor dezelfde elf tegen Royal Antwerp FC. Bij de bezoekers wél een wissel: Dennis Praet heeft een spierblessure opgelopen en werd vervangen door Mauricio Benitez.

Matige eerste helft in Zulte Waregem - Antwerp levert weinig op

Zeker The Great Old kon wel een driepunter gebruiken, maar de schrik om te verliezen leek in de eerste helft groter te zijn dan de zin om te winnen. Beide ploegen hanteerden een 'goede organisatie' en de brilscore bij de rust was niet eens onlogisch.

Essevee kreeg wel een paar kansen via Gavriel, Paugain en Erenbjerg, maar kon niet scoren. En aan de overkant was Gabriël bij de pinken op een poging van Al-Sahafi. Beterschap na de rust dan maar? Daar was het op hopen.

Aanvankelijk leek het er niet naar uit te zien dat we beterschap mochten verwachten. Tot tien minuten na rust Erenbjerg met een lekkere schuiver de bezoekende doelman wist te verschalken. Niet perfect in het hoekje, maar wel goed genoeg om Thoelen aan de grond genageld te laten.

Antwerp moet aan de bak na achterstand via Erenbjerg, maar ...

Aan Antwerp om vervolgens met een antwerp te komen. Dat bleef uit, want het was Zulte Waregem dat via Stavros Gavriel (net naast), Erenbjerg (op Thoelen) en de ingevallen Aké (op Thoelen) dichter bij de 2-0 kwam dan stamnummer 1 bij de gelijkmaker. 

Somers vond een keertje het zijnet, maar veel verder raakte Antwerp niet. Vijf mintuen voor tijd deed Aké de boeken helemaal dicht met de knappe 2-0 overhoeks voorbij Thoelen. Een nieuwe teleurstelling voor de troepen van Stef Wils, die stilaan eerder achterom moeten kijken dan vooruit vanop plaats twaalf. Zulte Waregem staat minstens voor enkele uurtjes in de top-6 op plaats vijf.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler G Beoordeel
13 Gabriel Brent 90' -
55 Cappelle Yannick 90' -
5 Kiilerich Jakob 90' -
3 Tanghe Anton 90' -
12 Paugain Wilguens 90' -
8 Claes Thomas 90' -
21 Nnadi Tochukvu 90' -
22 Opoku Joseph 90' -
24 Erenbjerg Jeppe 90' -
11 Gavriel Stavros 71' -
18 Ementa Anosike A 90' -
  Bank G Beoordeel
1 Bostyn Louis -  
6 Lofolomo Enrique -  
9 Vossen Jelle -  
17 Soglo Emran -  
19 Nyssen Benoit -  
20 Hedl Tobias -  
31 Willen Lukas -  
36 Ujka Serxho -  

Antwerp Antwerp
  Speler G Beoordeel
15 Thoelen Yannick 90' -
26 Bozhinov Rosen 83' -
33 Van Den Bosch Zeno 90' -
4 Tsunashima Yuto   90' -
5 Foulon Daam 90' -
34 Diawara Mahamadou 63' -
16 Benítez Mauricio 90' -
10 Babadi Isaac 62' -
24 Somers Thibo 90' -
18 Janssen Vincent 90' -
9 Al-Sahafi Marwan 83' -
  Bank G Beoordeel
2 Corbanie Kobe -  
17 Renders Semm -  
19 Urinboev Mukhammadali -  
21 Verstraeten Andreas -  
22 Adekami Farouck 28' -
25 Kouyaté Kiki 7'  
30 Scott Christopher 7'  
41 Nozawa Taishi Brandon -  
43 Hamdaoui Youssef 27' -
Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière
