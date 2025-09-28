Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

Wat is er aan de hand met Yuto Tsunashima? Ook sportartsen weten geen raad met de bizarre krampen van de Antwerp-verdediger.

Van een profvoetballer mag je verwachten dat die negentig minuten kan spelen zonder krampen, toch? Bij Antwerp-verdediger Yuto Tsunashima is dat alleszins niet het geval.

De 25-jarige Japanner kon zaterdag tegen Zulte Waregem voor het eerst die negentig minuten volmaken zonder krampen. Maar waarom lukt dat niet altijd? Een goed getrainde atleet zou dat toch moeten kunnen.

Een voetballer is geen coureur

Ook sportarts Chris Goossens tast in het duister. “Dat een coureur na 250 kilometer last krijgt, begrijp ik. Maar voor een voetballer is de inspanning veel korter,” vertelt Goossens bij Het Nieuwsblad.

Mentaal probleemkan oorzaak zijn

Volgens Goossens kan het probleem een andere oorzaak hebben dan puur fysieke. “Als zo’n jongen boven zijn mogelijkheden presteert, vraagt dat om een aanpassingsperiode. Het mentale aspect is daarin cruciaal.”

Operatie als oplossing?

De Japanner kwam afgelopen zomer over van Tokyo Verdy en speelt voor het eerst in zijn carrière buiten zijn geboorteland. Inspelen op het mentale aspect kan een oplossing zijn, maar een operatie is volgens Goossens ook een optie.

Een voormalig Germinal Beerschot-speler kampte ooit met een gelijkaardige 'blessure'. “Bij hem kon een operatie het verhelpen. Waar bij Tsunashima de oorzaak ligt, blijft een raadsel. ’t Is alleszins een case waarin ik me graag had vastgebeten om hem te helpen.”