Invaller en doelpuntenmaker over prestatie van Zulte Waregem: "De perfecte wedstrijd"

Zulte Waregem won op zaterdag met 2-0 van Antwerp. Terwijl bij The Great Old de gezichten op onweer stonden, was het bij de promovendus uiteraard groot feest na de derde zege op rij.

Zulte Waregem lijkt de winnende formule te hebben gevonden. Na zeges tegen Oud-Heverlee Leuven en Charleroi wisten ze op zaterdag ook Antwerp te vloeren. In eigen huis werd het 2-0.

De doelpunten vielen allebei in de tweede helft. Net voor het uur opende Erenbjerg de score. Enkele minuten voor affluiten was het vleugelaanvaller Marley Aké die het mes nog wat dieper in de Antwerpse wonde duwde.



De perfecte wedstrijd

Aké viel zo'n twintig minuten voor tijd in en zag dat Zulte Waregem een uitstekende partij speelde. "Dit was de perfecte wedstrijd", uitte hij zich vol lof over de prestatie van zijn team bij Het Laatste Nieuws.

Het was de derde invalbeurt voor de 24-jarige Fransman en nu wist hij voor de eerste keer te scoren. Hij zorgde voor druk op de defensie en beloonde zichzelf met een goal. "Ik geef elke dag het beste van mezelf", gaat hij verder.

De nieuwe zege betekent voor Zulte Waregem dat de opmars wordt verdergezet. Waar enkele weken het degradatiespook toch al even polshoogte kwam nemen van de situatie aan de Gaverbeek, staat het team van Sven Vandenbroeck nu op een heel mooie vijfde plaats.