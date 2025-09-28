Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

Een beladen derby tussen STVV en Genk heeft deze voetbalzondag gekruid. Vooral voor rust zag het er helemaal niet goed uit voor Genk, maar de rode kaart voor Van Helden was het kantelpunt in deze derby. Oh werd de matchwinnaar in minuut 95.

De combinatie van kwaaltjes bij een paar spelers na de Europese verplaatsing naar Glasgow en tactische keuzes van Thorsten Fink, leidden tot een fel veranderd Genk. Op liefst vijf plaatsen had de Duitser gesleuteld aan zijn elftal. Wouter Vrancken hield het bij één wijziging, door Ryotaro Ito in steun van diepe spits Goto te laten spelen.

Het enthousiasme en geloof in goede afloop spatte er vanaf bij de STVV-fans en dat sloeg blijkbaar over naar de spelers. Heynen kon Taniguchi voelen in zijn rug op een vrijschop van Ryotaro Ito en werkte ongelukkig in eigen doel (1-0). Van Crombrugge moest een kopbal van Goto richting verste hoek stoppen. Genk was in de eerste tien minuten niet wakker.

Doelpunt van STVV-spits Goto afgekeurd

Pas nadien zagen we het verwachte spelbeeld, met Genk dat de bal had en werd opgevangen door de Kanaries. Er zat echter nog altijd veel onzekerheid in dit Genkse team en dat kwam tot uiting wanneer STVV zijn momenten goed koos om druk te zetten. Sebaoui kwam tot contact met Sadick toen hij naar doel wilde schieten. De bal rolde zo bij Goto, die silmpel kon binnentikken. Deze treffer werd echter afgekeurd.

De VAR riep scheidsrechter Lawrence Visser naar het scherm: samen vonden ze dat Sebaoui een fout op Sadick had begaan. Met de rust in zicht deden Van Crombrugge en Smets bijna STVV alsnog de 2-0 cadeau. Van Crombrugge zette zijn eigen fout wel recht door Yamamoto het scoren te beletten en lag ook in de weg bij de poging van Sebaoui.

Die gemiste kansen braken STVV na rust zuur op. Van Helden tackelde met de voet vooruit de bal maar ook El Ouahdi. Visser vond het een actie die een rode kaart waard was: een strenge beslissing. Tot overmaat van ramp voor de Truienaars ging de vrije trap die volgde op de uitsluiting meteen binnen (1-1). Kokubo zag er niet goed uit op die vrijschop van Junya Ito.

STVV - Genk even gestaakt na wangedrag

De Japanse doelman had wel een prima parade in huis toen Adedeji-Sternberg een afvallende bal na een hoekschop richting doel mikte. Nkuba knalde dan weer van dichtbij op Kokubo. Met een man meer tussen de lijnen joeg Genk op de winnende treffer. Wegens wangedrag van de bezoekende fans werd de match nog even gestaakt. Daarna kreeg Oh met een intikker alsnog STVV op de knieën.