STVV STVV
1-2
KRC Genk KRC Genk
stvSTVV
gnkKRC Genk
Bryan Heynen 4'
1-0
1-1
57' Junya Ito
1-2
90+6' Hyun-Gyu Oh
Datum: 28/09/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Stayen
Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Stayen
| 170 reacties
Foto: © photonews

Een beladen derby tussen STVV en Genk heeft deze voetbalzondag gekruid. Vooral voor rust zag het er helemaal niet goed uit voor Genk, maar de rode kaart voor Van Helden was het kantelpunt in deze derby. Oh werd de matchwinnaar in minuut 95.

De combinatie van kwaaltjes bij een paar spelers na de Europese verplaatsing naar Glasgow en tactische keuzes van Thorsten Fink, leidden tot een fel veranderd Genk. Op liefst vijf plaatsen had de Duitser gesleuteld aan zijn elftal. Wouter Vrancken hield het bij één wijziging, door Ryotaro Ito in steun van diepe spits Goto te laten spelen.

Het enthousiasme en geloof in goede afloop spatte er vanaf bij de STVV-fans en dat sloeg blijkbaar over naar de spelers. Heynen kon Taniguchi voelen in zijn rug op een vrijschop van Ryotaro Ito en werkte ongelukkig in eigen doel (1-0). Van Crombrugge moest een kopbal van Goto richting verste hoek stoppen. Genk was in de eerste tien minuten niet wakker.

Doelpunt van STVV-spits Goto afgekeurd

Pas nadien zagen we het verwachte spelbeeld, met Genk dat de bal had en werd opgevangen door de Kanaries. Er zat echter nog altijd veel onzekerheid in dit Genkse team en dat kwam tot uiting wanneer STVV zijn momenten goed koos om druk te zetten. Sebaoui kwam tot contact met Sadick toen hij naar doel wilde schieten. De bal rolde zo bij Goto, die silmpel kon binnentikken. Deze treffer werd echter afgekeurd.

De VAR riep scheidsrechter Lawrence Visser naar het scherm: samen vonden ze dat Sebaoui een fout op Sadick had begaan. Met de rust in zicht deden Van Crombrugge en Smets bijna STVV alsnog de 2-0 cadeau. Van Crombrugge zette zijn eigen fout wel recht door Yamamoto het scoren te beletten en lag ook in de weg bij de poging van Sebaoui.

Die gemiste kansen braken STVV na rust zuur op. Van Helden tackelde met de voet vooruit de bal maar ook El Ouahdi. Visser vond het een actie die een rode kaart waard was: een strenge beslissing. Tot overmaat van ramp voor de Truienaars ging de vrije trap die volgde op de uitsluiting meteen binnen (1-1). Kokubo zag er niet goed uit op die vrijschop van Junya Ito

STVV - Genk even gestaakt na wangedrag

De Japanse doelman had wel een prima parade in huis toen Adedeji-Sternberg een afvallende bal na een hoekschop richting doel mikte. Nkuba knalde dan weer van dichtbij op Kokubo. Met een man meer tussen de lijnen joeg Genk op de winnende treffer. Wegens wangedrag van de bezoekende fans werd de match nog even gestaakt. Daarna kreeg Oh met een intikker alsnog STVV op de knieën. 

Opstellingen

STVV STVV
  Speler G Beoordeel
16 Kokubo Leobrian   90' -
20 Van Helden Rein   54' -
26 Musliu Visar   90' -
5 Taniguchi Shogo 90' -
3 Hata Taiga 90' -
8 Sissako Abdoulaye   90' -
6 Yamamoto Rihito 90' -
60 Vanwesemael Robert-Jan   90' -
13 Ito Ryotaro 90' -
10 Sebaoui Ilias 64' -
42 Goto Keisuke 64' -
  Bank G Beoordeel
7 Muja Arbnor -  
9 Ferrari Andres 26' -
11 Delpupo Isaias -  
18 Juklerød Simen -  
21 Lendfers Matt -  
22 Janssens Wolke -  
33 Diriken Alouis -  
34 Lambotte Hugo -  
38 Matsuzawa Kaito 26' -

KRC Genk KRC Genk
  Speler G Beoordeel
1 Van Crombrugge Hendrik 90' -
77 El Ouahdi Zakaria 90' -
6 Smets Matte 90' -
3 Sadick Aliu Mujaid 90' -
27 Nkuba Ken 90' -
8 Heynen Bryan  88' -
24 Sattlberger Nikolas 74' -
10 Ito Junya 88' -
17 Hrosovský Patrik 90' -
32 Adedeji-Sternberg Noah 74' -
99 Erabi Jusef 74' -
  Bank G Beoordeel
7 Steuckers Jarne 16' -
9 Oh Hyun-Gyu 16' -
18 Kayembe Joris -  
20 Karetsas Konstantinos   16' -
21 Bangoura Ibrahima Sory 2'  
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
29 Mirisola Robin 2'  
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  
Herbeleef STVV - KRC Genk
Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 La Louvière La Louvière
