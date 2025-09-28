Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk is zondagmiddag in minuut 85 stilgelegd na wangedrag van enkele Genkse supporters. Op dat moment stond het 1-1 in een felbevochten duel in het Truiense Staaien-stadion.

Scheidsrechter Lawrence Visser zag zich genoodzaakt de wedstrijd te staken nadat er meerdere bommetjes afgingen in het bezoekersvak en Bengaals vuur werd afgestoken. De wedstrijd kende nochtans een intens verloop.

Stopgezet

Net toen Genk aanstalten maakte om de wedstrijd naar zich toe te trekken, escaleerde de situatie in de tribunes. De rook en knallen uit het Genkse vak maakten verder spelen onmogelijk. De scheidsrechter legde het spel stil en overlegde met de veiligheidsdiensten.



Lees ook... Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

Het is nog onduidelijk of en wanneer de resterende minuten worden uitgespeeld. De Pro League zal zich buigen over de incidenten en mogelijke sancties. Wat een sportieve clash had moeten zijn, eindigde in mineur door het gedrag van een handvol heethoofden.

Straffe commentaar

Ze zijn niet bezig met hun ploeg, met hun elftal. En van voetbal komen ze eigenlijk hun eigen theaterstuk afsteken”, klinkt het op DAZN. “Dat zijn die mannen aan het doen. Die mannen geven geen f**k van wat er op het veld gebeurt.”

En de commentator ging nog een stukje verder in zijn analyse van het gedrag van de fans. “Te weinig aandacht gekregen als kind en nu zitten wij met de gebakken peren”, was zijn duidelijke statement nog.