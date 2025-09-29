Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

KRC Genk won afgelopen weekend de Limburgse derby van STVV. Het werd een 1-2 overwinning, maar die wedstrijd had heel wat voeten in de aarde. En dan waren er ook nog toestanden met de supporters. Peter Vandenbempt was streng.

Vooraf stond er veel druk op KRC Genk, dat wel een goede week had door te winnen bij de Rangers én bij STVV. Al had het ook helemaal anders kunnen lopen. "Er stond druk op en dat werd ook zo uitgesproken door de voorzitter en de technisch directeur."

Fans kondigden acties aan bij Genk voor match tegen STVV

"Er moesten resultaten volgen en nog meer op Sint-Truiden dan in Glasgow na de slechtste start in 32 jaar", aldus Peter Vandenbempt in de podcast Vandenbempt.

Lees ook... Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

"Bovendien had de harde kern van Genk laten weten dat als het de verkeerde kant zou uitgaan op Stayen, de wedstrijd niet zou worden uitgespeeld. Dat vind ik hallucinant dat zoiets op voorhand wordt gezegd."

Situatie Thorsten Fink nog meer onder druk gezet

"Zo krijg je de situatie dat de situatie van coach Thorsten Fink nog meer dan bij de bazen zelf heel onzeker zou zijn geworden door de druk van pakweg 100 fans. Zo moet je dus in België een club leiden? Stuitend vind ik dat."

"En wat als Van Helden niet werd uitgesloten of de 2-0 gewoon had geteld? Genk was tot op dat moment onverklaarbaar zwak", schuwt de analist de zware woorden ook niet.

