STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Stayen
2 reacties
STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel"
Foto: © photonews

Lawrence Visser en de VAR van dienst hebben de hoofdrol gestolen tijdens STVV - Genk. De thuisploeg voelde zich benadeeld door een resem controversiële fases in de Limburgse derby.

"Alles ging heel snel voor mij. Het is soms een gekke situatie. Ik vond het gelijkaardig met een fase die ik zag in een match van Atlético Madrid. Daar werd een gele kaart getrokken en hier rood. Er is geen duidelijke regel. Ik vind het heel raar. Mij lijkt het voornaamste dat je eerst de bal speelt", aldus verdediger Musliu over de uitsluiting van ploegmaat Rein Van Helden. 

"Ik hoorde van Rein dat hij eerst de bal raakt en daarna doorschuift op de enkel van zijn tegenstander. De scheidsrechter maakte volgens mij foute beslissingen", aldus Ilias Sebaoui, die zelf vooral betrokken was in de fase die resulteerde in een afgekeurd Truiens doelpunt. "Ik heb de beelden gezien in de kleedkamer. Waarom zou je zoiets afkeuren?"

Uiteindelijk vond Visser dat Sebaoui een fout beging op Sadick. "Je ziet op de beelden dat ik hem niet kan zien", vond Sebaoui dat hij zelf weinig verkeerd deed. "Hij komt net voor mij en ik raak zijn enkel heel licht. Daarna komt de bal bij Goto, die scoort. Als je de ref naar het scherm ziet lopen, weet je al wat er gaat gebeuren." 

Vrancken ziet talloze fases in nadeel STVV

Wouter Vrancken somde alle fases op waar STVV zich zijn insziens bekocht over mocht voelen en dat was veel meer dan enkel de rode kaart voor Van Helden en het afgekeurde doelpunt van Goto. Al vond de STVV-coach uiteraard dat zijn team ook op die momenten benadeeld werd. "Alle fases waren in ons nadeel, maar dan gewoon alles."

"Onze grootste tegenstander was zeker niet Genk, want daar waren we meester over", voegde Vrancken er zo nog aan toe. Op die manier leek hij ook Visser als een 'tegenstander' te bestempelen. Vrancken vond ook dat Heynen uitgesloten had kunnen worden, dat er een fout op Kokubo werd gemaakt bij de 1-2 en zelfs dat Karetsas een tweede geel moest krijgen voor het uittrekken van zijn truitje (na de afgekeurde 1-3).

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

