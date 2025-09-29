Heynen en El Ouahdi gaan niet mee in perceptie over prestatie Genk: ook duidelijke uitspraken over de trainer

Ondanks de overwinning van Genk in Sint-Truiden is de perceptie dat het toch een matige prestatie was van de ploeg van Thorsten Fink. Bryan Heynen zet zijn trainer in elk geval uit de wind en laat net als Zakaria El Ouahdi in het midden of het allemaal wel zo slecht was.

De bevindingen in de media zijn toch dat Genk zeer gevleid de punten pakte op Stayen en misschien zelfs een hold-up pleegde. "Ik weet niet of het op een diefje is", wilde Heynen dat niet gezegd hebben. El Ouahdi keek er net zo tegen aan. "Of Sint-Truiden veel meer verdiende, weet ik niet, maar het belangrijkste is dat wij de drie punten hebben en hoe het klassement eruitziet."

De Marokkaan, die in deze derby als linksachter fungeerde, kreeg ook de stelling voorgelegd dat ze in het begin bij Genk niet goed wisten wat er gebeurde. "Nogmaals, dat weet ik niet." De Genk-spelers spraken de analyse over de krachtsverhoudingen dus niet flagrant tegen, maar ze wilden het op zijn minst allemaal wat in het midden laten.



Tackle Van Helden wel aangekomen bij El Ouahdi

"Het is een derby: zij en wij hadden er zin in. De wedstrijd is pas voorbij als de scheids fluit", verwoordt El Ouahdi het. Hij was de betrokken Genk-speler bij de uitsluiting bij Van Helden. "Ik heb het niet gezien, ik heb het gevoeld. Hij tackelde mij recht op de enkel, maar ik zie ook dat hij een beetje de bal raakte. Als je voluit de enkel raakt, ben je toegewezen aan de keuze van de scheids en hij heeft rood getrokken."

"Als ze ons zeggen dat er ook naar de intensiteit wordt gekeken, kan dat de STVV-speler parten spelen", wijst Heynen op een mogelijke factor. Bij STVV vonden ze dat Heynen ook twee keer geel kon krijgen. "In mijn duel met Ito raak ik hem alleen maar met mijn schouder. Als ik toen al geel had gekregen, had ik in de tweede helft die fout op Matsuzawa niet begaan. Dan denk ik dat ik slim genoeg was geweest om dat te vermijden."

Heynen spreekt zich uit over positie Fink

Welke betwistbare fases er ook geweest zijn, Genk heeft wel gewonnen. Is het vel van Thorsten Fink nu gered? "Er wordt altijd meteen gesproken over de trainer als het even tegen zit. Met het oog op het klassement was het belangrijk dat we wonnen. Wij moeten als spelers ook naar onszelf kijken, het is makkelijk om altijd naar de trainer te wijzen."