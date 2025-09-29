Reactie Heynen en El Ouahdi gaan niet mee in perceptie over prestatie Genk: ook duidelijke uitspraken over de trainer

Heynen en El Ouahdi gaan niet mee in perceptie over prestatie Genk: ook duidelijke uitspraken over de trainer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ondanks de overwinning van Genk in Sint-Truiden is de perceptie dat het toch een matige prestatie was van de ploeg van Thorsten Fink. Bryan Heynen zet zijn trainer in elk geval uit de wind en laat net als Zakaria El Ouahdi in het midden of het allemaal wel zo slecht was.

De bevindingen in de media zijn toch dat Genk zeer gevleid de punten pakte op Stayen en misschien zelfs een hold-up pleegde. "Ik weet niet of het op een diefje is", wilde Heynen dat niet gezegd hebben. El Ouahdi keek er net zo tegen aan. "Of Sint-Truiden veel meer verdiende, weet ik niet, maar het belangrijkste is dat wij de drie punten hebben en hoe het klassement eruitziet."

De Marokkaan, die in deze derby als linksachter fungeerde, kreeg ook de stelling voorgelegd dat ze in het begin bij Genk niet goed wisten wat er gebeurde. "Nogmaals, dat weet ik niet." De Genk-spelers spraken de analyse over de krachtsverhoudingen dus niet flagrant tegen, maar ze wilden het op zijn minst allemaal wat in het midden laten.

Lees ook... Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend

Tackle Van Helden wel aangekomen bij El Ouahdi

"Het is een derby: zij en wij hadden er zin in. De wedstrijd is pas voorbij als de scheids fluit", verwoordt El Ouahdi het. Hij was de betrokken Genk-speler bij de uitsluiting bij Van Helden. "Ik heb het niet gezien, ik heb het gevoeld. Hij tackelde mij recht op de enkel, maar ik zie ook dat hij een beetje de bal raakte. Als je voluit de enkel raakt, ben je toegewezen aan de keuze van de scheids en hij heeft rood getrokken."

"Als ze ons zeggen dat er ook naar de intensiteit wordt gekeken, kan dat de STVV-speler parten spelen", wijst Heynen op een mogelijke factor. Bij STVV vonden ze dat Heynen ook twee keer geel kon krijgen. "In mijn duel met Ito raak ik hem alleen maar met mijn schouder. Als ik toen al geel had gekregen, had ik in de tweede helft die fout op Matsuzawa niet begaan. Dan denk ik dat ik slim genoeg was geweest om dat te vermijden."

Heynen spreekt zich uit over positie Fink

Welke betwistbare fases er ook geweest zijn, Genk heeft wel gewonnen. Is het vel van Thorsten Fink nu gered? "Er wordt altijd meteen gesproken over de trainer als het even tegen zit. Met het oog op het klassement was het belangrijk dat we wonnen. Wij moeten als spelers ook naar onszelf kijken, het is makkelijk om altijd naar de trainer te wijzen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV
Bryan Heynen
Zakaria El Ouahdi
Thorsten Fink

Meer nieuws

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Reactie

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend

21:05
12
Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

19:30
12
Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

15:52
🎥 Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon terwijl René Weiler zwaarste nederlaag uit trainerscarrière lijdt

🎥 Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon terwijl René Weiler zwaarste nederlaag uit trainerscarrière lijdt

06:30
STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel" Reactie

STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel"

17:29
5
Club-verleden Skoras deert Gentse fans duidelijk niet: dit heeft de Pool er zelf over te vertellen

Club-verleden Skoras deert Gentse fans duidelijk niet: dit heeft de Pool er zelf over te vertellen

06:00
Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

15:30
13
Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

23:30
1
Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst Reactie

Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst

22:20
"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

13:43
🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1

🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1

23:00
Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

22:00
Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

13:30
1
Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

22:30
Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

21:00
Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

20:27
1
Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

21:40
Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

20:15
2
Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

21:20
Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

20:30
🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

20:00
Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

19:00
5
Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

19:50
KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

17:58
'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

18:30
'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

17:30
"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

18:00
'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

17:00
5
Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

16:00
Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

16:30
2
Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

15:00
De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

14:30
3
'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

14:00
6
"Vraag is hoe je meer mensen kan bereiken": Lorin Parys met dé vraag, vrouwenvoetbalkrant stopt (voorlopig?)

"Vraag is hoe je meer mensen kan bereiken": Lorin Parys met dé vraag, vrouwenvoetbalkrant stopt (voorlopig?)

22:15
Super League: Westerlo boekt belangrijke overwinning tegen KAA Gent

Super League: Westerlo boekt belangrijke overwinning tegen KAA Gent

16:45
Vrouwen OH Leuven rukken op in Super League na late zege tegen Zulte Waregem

Vrouwen OH Leuven rukken op in Super League na late zege tegen Zulte Waregem

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Mr bacardi Mr bacardi over Charleroi - KV Mechelen: 0-2 RememberLierse RememberLierse over Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig" Andreas2962 Andreas2962 over 'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman' Andreas2962 Andreas2962 over Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend SeniorClub SeniorClub over Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie Dan the Man Dan the Man over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge Jos Het Ei Jos Het Ei over Zulte Waregem - Antwerp: 2-0 Jos Het Ei Jos Het Ei over Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem? Jos Het Ei Jos Het Ei over Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde" Jos Het Ei Jos Het Ei over Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved