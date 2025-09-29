🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

KRC Genk won gisteren met 1-2 bij STVV. De bezoekers kregen voor de koffie dé kans om op een dubbele voorsprong te komen. Maar het doelpunt werd afgekeurd.

Had KRC Genk bij een 0-2-tussenstand alsnog de drie punten gepakt? Bij STVV is alles en iedereen ervan overtuigd dat de club bestolen is in de Limburgse derby.

"Ik begrijp de frustratie aan de kant van STVV", klinkt het bij Jonathan Lardot in Under Review. "Als de VAR ingrijpt is dat voor een duidelijke beslissing waarvoor feiten nodig zijn."



🗣️ | Volgens Jonathan Lardot was er geen VAR-tussenkomst nodig om de 2-0 van STVV af te keuren. 💬 #STVGNK pic.twitter.com/8Fd59KRnlz — DAZN België (@DAZN_BENL) September 29, 2025

En net die feiten waren er volgens de scheidsrechtersbaas niet. "In dit geval heb je misschien het gevoel dat de speler van STVV de speler van Genk raakt."

"Maar er waren geen duidelijke beelden die tonen dat het een fout was", is Lardot duidelijk. "Ik had voor deze fase geen VAR-tussenkomst verwacht. Meer zelfs: het doelpunt had gewoon geldig moeten zijn."

Op Stayen zullen ze alvast akte nemen van de woorden van Lardot. Al kopen De Kanaries er uiteraard geen punten voor...