Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

In de Limburgse derby ontving STVV zondagmiddag Genk. In een belevenisvolle wedstrijd zorgde de arbitrage voor een hoofdrol.

STVV begon denderend aan het seizoen. De Limburgse club stond zelfs even aan de leiding, maar blijft na het verlies tegen Genk achter met een schamele één op twaalf. Herbronnen dus voor de Kanaries.

Afgekeurd doelpunt

Dat verlies hebben ze volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny mede te danken aan de povere arbitrage. Een doelpunt van Goto werd na 25 minuten geannuleerd. Onterecht, volgens Gumienny.



De VAR haalde zijn vergrootglas boven om een vermeende fout van Sebaoui op Sadick te vinden. "Zonder VAR zou dit doelpunt altijd geteld hebben. Dat vind ik een stap te ver", klonk het bij Gumienny.

"STVV mag zich bekocht voelen"

De voormalige scheidsrechter in de Belgische eerste klasse hield zich niet in over zijn oud-collega's. "De arbitrage in deze Limburgse derby was rampzalig. STVV mag zich terecht bekocht voelen."

Eerst de bal

Ook over de rode kaart van Van Helden had hij zijn mening: "Hier schat Visser de fase fout in, maar de VAR grijpt niet in. De beelden tonen nochtans dat Van Helden eerst de bal raakt, met de voetzool naar beneden. Van overdreven kracht of gevaarlijk spel was geen sprake."

Geen goede beurt van de arbitrage

"Bij de 2-0 zocht de VAR met zijn vergrootglas naar een fout, maar hier bleef datzelfde vergrootglas achterwege. In beide fases was het STVV dat benadeeld werd. Dan maak je als arbitrage geen goede beurt"