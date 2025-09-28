Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Limburgse derby ontving STVV zondagmiddag Genk. In een belevenisvolle wedstrijd zorgde de arbitrage voor een hoofdrol.

STVV begon denderend aan het seizoen. De Limburgse club stond zelfs even aan de leiding, maar blijft na het verlies tegen Genk achter met een schamele één op twaalf. Herbronnen dus voor de Kanaries.

Afgekeurd doelpunt

Dat verlies hebben ze volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny mede te danken aan de povere arbitrage. Een doelpunt van Goto werd na 25 minuten geannuleerd. Onterecht, volgens Gumienny.

Lees ook... STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel"

De VAR haalde zijn vergrootglas boven om een vermeende fout van Sebaoui op Sadick te vinden. "Zonder VAR zou dit doelpunt altijd geteld hebben. Dat vind ik een stap te ver", klonk het bij Gumienny.

"STVV mag zich bekocht voelen"

De voormalige scheidsrechter in de Belgische eerste klasse hield zich niet in over zijn oud-collega's. "De arbitrage in deze Limburgse derby was rampzalig. STVV mag zich terecht bekocht voelen."

Eerst de bal

Ook over de rode kaart van Van Helden had hij zijn mening: "Hier schat Visser de fase fout in, maar de VAR grijpt niet in. De beelden tonen nochtans dat Van Helden eerst de bal raakt, met de voetzool naar beneden. Van overdreven kracht of gevaarlijk spel was geen sprake."

Geen goede beurt van de arbitrage

"Bij de 2-0 zocht de VAR met zijn vergrootglas naar een fout, maar hier bleef datzelfde vergrootglas achterwege. In beide fases was het STVV dat benadeeld werd. Dan maak je als arbitrage geen goede beurt"

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV
Serge Gumienny

Meer nieuws

STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel" Reactie

STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel"

17:29
2
Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

15:52
LIVE: Charleroi lijkt strafschop te krijgen voor handspel, maar de VAR neemt die hoop weer weg Live

LIVE: Charleroi lijkt strafschop te krijgen voor handspel, maar de VAR neemt die hoop weer weg

19:57
Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

15:30
9
🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

20:00
"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich voorafgaand aan derby

"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich voorafgaand aan derby

13:43
Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

13:30
1
Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

19:50
Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

19:00
1
KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

17:58
'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

18:30
'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

17:30
"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

18:00
'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

17:00
5
Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

16:00
Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

16:30
1
Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

15:00
De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

14:30
2
'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

14:00
5
Super League: Westerlo boekt belangrijke overwinning tegen KAA Gent

Super League: Westerlo boekt belangrijke overwinning tegen KAA Gent

16:45
Vrouwen OH Leuven rukken op in Super League na late zege tegen Zulte Waregem

Vrouwen OH Leuven rukken op in Super League na late zege tegen Zulte Waregem

15:15
"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

13:00
Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

12:30
LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

09:45
Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele Reactie

Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele

13:15
Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

12:50
Zwaar gefrustreerde Standard-spelers gaan verhaal halen bij ref: "Wat daar is gezegd..."

Zwaar gefrustreerde Standard-spelers gaan verhaal halen bij ref: "Wat daar is gezegd..."

11:30
5
Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender"

Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender"

12:00
10
KV Kortrijk blijft in het spoor van leider SK Beveren: "Het is een hele goede week geweest"

KV Kortrijk blijft in het spoor van leider SK Beveren: "Het is een hele goede week geweest"

11:40
Invaller en doelpuntenmaker over prestatie van Zulte Waregem: "De perfecte wedstrijd"

Invaller en doelpuntenmaker over prestatie van Zulte Waregem: "De perfecte wedstrijd"

10:50
Pep Guardiola: "Jeremy Doku? Wauw!" - En hij heeft een verklaring waarom de ketchupfles ineens open is

Pep Guardiola: "Jeremy Doku? Wauw!" - En hij heeft een verklaring waarom de ketchupfles ineens open is

11:00
Trekt Anderlecht in januari de transfermarkt op voor deze spits? Er zou interesse zijn

Trekt Anderlecht in januari de transfermarkt op voor deze spits? Er zou interesse zijn

10:30
Vijfde competitiezege op rij voor Beerschot, bij Lokeren zijn ze misnoegd: "We zijn bestolen"

Vijfde competitiezege op rij voor Beerschot, bij Lokeren zijn ze misnoegd: "We zijn bestolen"

11:10
2
Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

10:00
Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde"

Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde"

09:00
13
Top drie in actie in de Challenger Pro League: Wie beging een misstap?

Top drie in actie in de Challenger Pro League: Wie beging een misstap?

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over STVV - KRC Genk: 1-2 Bruno BDB Bruno BDB over Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender" Philippe Cr Philippe Cr over Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig" Dirk1897 Dirk1897 over 'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht' tisookeenmening tisookeenmening over Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen OM-RSCL OM-RSCL over STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel" Boktor Boktor over Vijfde competitiezege op rij voor Beerschot, bij Lokeren zijn ze misnoegd: "We zijn bestolen" Boktor Boktor over 'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman' RememberLierse RememberLierse over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge SeniorClub SeniorClub over Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved