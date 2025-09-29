Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

De derby tussen STVV en Genk stond vooraf al op gespannen voet. De wedstrijd werd zelfs tijdelijk stilgelegd na incidenten met de supporters. De Smurfen zijn daar allerminst over te spreken en reageren met een krachtig statement.

Peter Vandenbempt had maandag de kat de bal al aangebonden door de acties van de supporters van Genk - die vooraf werden aangekondigd - te veroordelen.

Ondertussen heeft de Limburgse club middels een statement ook duidelijk laten blijken dat ze niet opgezet waren met wat er gebeurde op Stayen. "De Limburgse derby werd zondag ontsierd door enkele incidenten, waarna de wedstrijd zelfs tijdelijk moest worden stilgelegd."



"KRC Genk is een verbindende club die staat voor een warme en veilige voetbalbeleving voor iedereen, van onze harde kern tot gezinnen met kinderen. Zondag is die beleving door het gedrag van enkelingen tenietgedaan."

KRC Genk is duidelijk: veiligheid moet primeren

"Wanneer gezinnen en kinderen met schrik in het stadion zitten, wordt een rode lijn overschreden. KRC Genk keurt dit gedrag dan ook ten stelligste af. Achter de schermen zoeken we naar oplossingen om dergelijke onregelmatigheden in de toekomst te voorkomen", aldus Genk op haar webstek.



"In de Cegeka Arena blijft de veiligheid primeren. Donderdag, tijdens onze eerste Europese thuiswedstrijd in de Europa League tegen het Hongaarse Ferencváros, willen we samen met onze supporters opnieuw tonen waar KRC Genk wel voor staat: een veilige en warme voetbalbeleving voor jong en oud."