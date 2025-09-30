KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

KRC Genk heeft beslist om bij de eerstvolgende uitwedstrijd tegen Sint-Truiden geen supporters mee te nemen. De maatregel volgt op incidenten tijdens het vorige duel en is ingegeven door veiligheidsredenen en het streven naar een positieve voetbalbeleving.

Geen garantie op veiligheid en sfeer

De club stelt dat door enkelingen een rode lijn werd overschreden tijdens het recente treffen met STVV. Onafhankelijk van de mediapolemiek die nadien ontstond, acht KRC Genk zich momenteel niet in staat om de veiligheid van haar eigen supporters in het uitvak, noch de positieve en familiale voetbalbeleving waar de club voor staat te garanderen. De rivaliteit en de oplopende spanningen rond deze wedstrijd zijn volgens de club te groot geworden.

In samenwerking met bevoegde instanties tracht KRC Genk onregelmatigheden in de tribunes aan te pakken. De club meldt dat de meegereisde supporters zowel door tientallen stewards als politiediensten gecontroleerd werden. Er was vooraf geen enkel overleg of contact gehad met de harde kern, waardoor de club niet op de hoogte was van de gebeurtenissen die zich zondag zouden voordoen.



Lees ook... STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

Alternatief in eigen stadion

KRC Genk erkent dat de beslissing een impact heeft op de vele supporters die zich wél aan de regels houden. Toch laat de club weten dat veiligheid in deze beslissing primeert. Als alternatief zal de derby tegen STVV worden uitgezonden op groot scherm in de Luminex Fanzone aan de Cegeka Arena. Daar wil de club een aangename en warme voetbalsfeer creëren.

De maatregel geldt voorlopig enkel voor de uitwedstrijd. Voor de terugwedstrijd in Genk onderzoekt de club samen met Stad Genk en politiezone CARMA hoe die georganiseerd kan worden zodat die dag wél opnieuw een veilige en aangename voetbalsfeer voor alle aanwezige supporters kan worden gegarandeerd.

Blijvend overleg met supporters

KRC Genk benadrukt dat het overleg met de achterban wordt voortgezet. De club stelt dat ze zoals steeds in overleg blijft gaan met haar supporters met als doel een veilige en aangename voetbalbeleving te creëren voor alle supporters. De focus ligt op het herstellen van vertrouwen en het waarborgen van een ordentelijk verloop van toekomstige wedstrijden.

De beslissing om geen uitsupporters mee te nemen naar STVV is uitzonderlijk, maar volgens de club noodzakelijk. Eerder had de burgemeester van Sint-Truiden al laten weten dat hij stevig zou ingrijpen.