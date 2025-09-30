KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft beslist om bij de eerstvolgende uitwedstrijd tegen Sint-Truiden geen supporters mee te nemen. De maatregel volgt op incidenten tijdens het vorige duel en is ingegeven door veiligheidsredenen en het streven naar een positieve voetbalbeleving.

Geen garantie op veiligheid en sfeer

De club stelt dat door enkelingen een rode lijn werd overschreden tijdens het recente treffen met STVV. Onafhankelijk van de mediapolemiek die nadien ontstond, acht KRC Genk zich momenteel niet in staat om de veiligheid van haar eigen supporters in het uitvak, noch de positieve en familiale voetbalbeleving waar de club voor staat te garanderen. De rivaliteit en de oplopende spanningen rond deze wedstrijd zijn volgens de club te groot geworden.

In samenwerking met bevoegde instanties tracht KRC Genk onregelmatigheden in de tribunes aan te pakken. De club meldt dat de meegereisde supporters zowel door tientallen stewards als politiediensten gecontroleerd werden. Er was vooraf geen enkel overleg of contact gehad met de harde kern, waardoor de club niet op de hoogte was van de gebeurtenissen die zich zondag zouden voordoen.

Lees ook... STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

Alternatief in eigen stadion

KRC Genk erkent dat de beslissing een impact heeft op de vele supporters die zich wél aan de regels houden. Toch laat de club weten dat veiligheid in deze beslissing primeert. Als alternatief zal de derby tegen STVV worden uitgezonden op groot scherm in de Luminex Fanzone aan de Cegeka Arena. Daar wil de club een aangename en warme voetbalsfeer creëren.

De maatregel geldt voorlopig enkel voor de uitwedstrijd. Voor de terugwedstrijd in Genk onderzoekt de club samen met Stad Genk en politiezone CARMA hoe die georganiseerd kan worden zodat die dag wél opnieuw een veilige en aangename voetbalsfeer voor alle aanwezige supporters kan worden gegarandeerd.

Blijvend overleg met supporters

KRC Genk benadrukt dat het overleg met de achterban wordt voortgezet. De club stelt dat ze zoals steeds in overleg blijft gaan met haar supporters met als doel een veilige en aangename voetbalbeleving te creëren voor alle supporters. De focus ligt op het herstellen van vertrouwen en het waarborgen van een ordentelijk verloop van toekomstige wedstrijden.

De beslissing om geen uitsupporters mee te nemen naar STVV is uitzonderlijk, maar volgens de club noodzakelijk. Eerder had de burgemeester van Sint-Truiden al laten weten dat hij stevig zou ingrijpen.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV

Meer nieuws

Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

21:00
KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

20:40
1
🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

20:42
STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

14:20
16
Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
7
Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

20:20
1
Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

20:00
De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

18:20
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
4
Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

19:20
Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

Analisten zijn het roerend eens over gemis Onyedika, Hayen legt uit wie vervanger is en waarom

19:00
Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

16:30
Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

Vincent Mannaert en Toby Alderweireld zien de groei én de plannen van Club Brugge

18:40
Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

18:00
4
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
4
Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

17:41
3
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
17
Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

17:00
2
Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

17:20
Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

16:15
1
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
3
🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

16:00
2
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

14:00
2
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
3
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
4
Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

10:00
4
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

29/09
24
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
1
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
5
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Atalanta - Club Brugge: 2-1 1872 1872 over Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer" malinezer malinezer over KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste Kevin DB Kevin DB over Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Andreas2962 Andreas2962 over KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV Kevin DB Kevin DB over Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat Daja Daja over Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey King of Highbury King of Highbury over Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken? Swakken Swakken over Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved