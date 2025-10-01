De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

Er is al heel wat te doen geweest over de Limburgse derby tussen STVV en Genk. Enkele supporters van Genk misdroegen zich compleet, waardoor de wedstrijd een kwartier werd stilgelegd.

De burgemeester van Sint-Truiden kondigde al aan op zoek te willen gaan naar de schuldigen en zich te beraden over stappen, terwijl beide ploegen al met meerdere statements kwamen.

Geen uitfans meer bij STVV - Genk, een statement van Genk én eentje van STVV als antwoord om echt wel actie te willen zodat de daders gevonden worden en hun straf krijgen.



Lees ook... Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos

Pittige discussie tussen Dimitri De Condé en Stef Wijnants na derby STVV - Genk

Dimitri De Condé is bij TV Limburg nog een keertje teruggekeerd op de situatie en heeft daarbij een stevige uithaal gedaan naar de organisatie van de Truienaars.

"Als we naar onze thuiswedstrijden kijken ... Dan zijn wij organiserende partij en dan hebben we wél alles onder controle. Sint-Truiden slaagt daar om welke reden dan ook niet in ... Wij hebben thuis alles onder controle."

Stef Wijnants pikte meteen in: "Maar die fans van Genk worden toch niet gecontroleerd door STVV? Het is elke keer op Sint-Truiden, dus het is georkestreerd. Vanwaar het komt, weten we niet. Maar dat de club een verantwoordelijkheid heeft daarin, is stilaan duidelijk. Dit hebben ze niet onder controle."