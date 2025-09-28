KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

KAA Gent staat opnieuw in de top-6. Het won met 2-4 bij Cercle Brugge na een spektakelduel waarin de Buffalo's de meest efficiënte ploeg bleken te zijn.

Cercle Brugge kon met een overwinning op en over de Buffalo's springen, terwijl KAA Gent zin had om de top-6 te bestormen en na de nederlaag tegen Anderlecht opnieuw de winning mood te pakken te gaan krijgen.

De coaches waren blij met wat ze in hun vorige wedstrijd zagen, afgaande op de opstellingen van beide ploegen. Bij de thuisploeg waren er geen wijzigingen na het gelijkspel tegen KV Mechelen, bij de Buffalo's koos Ivan Leko voor Samoise in de plaats van Es-Saoubi en bleven de tien andere spelers ook staan.

Cercle Brugge erop en erover tegen KAA Gent in spektakelrijke eerste helft

In een aangename eerste helft was het de thuisploeg die het best aan de wedstrijd begon en in het openingskwartier meteen een paar keer kwam piepen. Davy Roef hield aanvankelijk de netten schoon en aan de overkant was het bij de eerste kans meteen raak.

Kanga hield zijn man goed af, bediende Skoras en die deed de rest. De winger met een verleden bij Club Brugge maakte andermaal indruk op Jan Breydel, want later in de match zou hij ook nog met assists op Ito en Gandelman strooien.

Tussendoor was De Vereniging - niet eens onverdiend - wel op voorsprong gekomen. Eerst was er een strafschop na een trekfoutje van Van Der Heyden, omgezet door Ngoura. En vlak voor rust kwam er de 2-1 van Utkus, die in zijn jubileummatch boven alles en iedereen heen binnen kopte.

KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie belangrijke punten

De gelijkmaker van Ito op slag van rusten was een domper voor de thuisploeg na de afgemeten voorzet van Skoras. Na de koffie was het Gandelman die vanuit een corner met de kop de Gentse voorsprong op het scorebord kon zetten.

Zowel bij de 2-2 als bij de 2-3 was er wel niemand van Cercle Brugge in de buurt om het doelpunt te proberen verhinderen. Of hoe efficiëntie in beide rechthoeken zijn belang heeft. Diakité, Ngoura, Magnée en Nunes misten meermaals, aan de overkant kon Surdez op een omschakeling en na een foutje achterin bij Cercle nog de 2-4 maken. Gent doet zo een prima zaak in het klassement.