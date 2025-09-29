Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

Dante Vanzeir zat opnieuw niet in de wedstrijdkern bij AA Gent. Met Tibe De Vlieger en Peersman op de bank kwamen de Buffalo's precies aan de verplichte zes Belgen. Een duidelijke indicatie dat Vanzeir zijn plaats in de plannen van coach Leko lijkt te verliezen.

De keuze van Leko had niets te maken met persoonlijke rancune. “Dat is een kwestie van kwaliteit: talent, inspanningen, sociale, mentale, fysieke dingen. Dit was een correcte selectie”, stelde de trainer. Vanzeir moet dus toezien hoe zijn kansen afnemen, ook als gevolg van een tactische herschikking.

In de eerste vier speeldagen koos Leko voor een 3-5-2 met twee spitsen, een systeem waarin Vanzeir nog kon renderen. Sinds de 1-1 tegen Club werd daar echter van afgestapt. Het middenveld moest meer controle krijgen, en Vanzeir viel daardoor uit de boot.



Concurrenten Vanzeir zijn zeker van hun plaats

Tegelijkertijd profiteert Omri Gandelman van de nieuwe opstelling. Voetballend niet de meest briljante, maar zijn gestalte, werkkracht en neus voor doelpunten maken hem waardevol.

Ook Kanga, de onbetwiste spits, blijft onaantastbaar. Tegen Cercle toonde Goore hoe een invaller het verschil kan maken: de beslissende acties en een counter die Gent op voorsprong bracht, waren bijna volledig op zijn conto.

Voor Vanzeir betekent dit dat hij voorlopig geen speelkansen meer zal krijgen. Zolang de huidige spitsen fit blijven, zal hij vooral vanaf de tribune of de bank volgen. Ivan Leko lijkt een keuze te hebben gemaakt.