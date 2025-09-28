Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

KAA Gent mocht opnieuw drie punten bijschrijven. Op bezoek bij Cercle Brugge toonden de Buffalo's zich efficiënt en dat was voldoende om met 2-4 te gaan winnen. En dus was Gent opgetogen met de driepunter. Al blijven er nog veel werkpunten over.

KAA Gent toonde zich toch wel best efficiënt tegen Cercle Brugge. Het kon liefst vier keer scoren en won daardoor de strijd van De Vereniging, dat nochtans (minstens) evenveel kansen kreeg in een aangenaam schouwspel.

"Het was een zeer intense wedstrijd. Ik ben blij met de overwinning tegen een goed voetballende ploeg. Het was een mooie match van beide kanten en het had misschien wel beide kanten op gekund, al verdienden wij de overwinning misschien vijf procent meer."



KAA Gent heeft nog veel werk volgens Ivan Leko

"In een moeilijk stadion tegen een moeilijke tegenstander kan dit een vertrouwensboost zijn", aldus Ivan Leko in een reactie. Om vervolgens ook meteen de vinger op de wonde te leggen, want het is zeker nog niet perfect.

"We moeten nederig blijven en hard blijven werken", aldus de T1 van Gent. "We zijn nog altijd in opbouw, moeten onze momenten nog meer kiezen, meer stabiliteit in onze defensie zoeken. Deze drie punten zullen ons helpen naar de toekomst toe."

Ivan Leko wil met KAA Gent terug naar de grote dagen

"Cercle Brugge drukte ons op momenten naar achteren. Na de zware teleurstelling Anderlecht kan het een boost geven dat we terugkomen van een achterstand. Maar we kregen te veel schoten tegen en er is nog veel werk op verschillende plaatsen."

"Het zal met ups en downs zijn in onze ploeg. We zoeken nog naar balans, maar het positieve is dat we erin geloven en dat het kalm is - ook als we verliezen tegen Anderlecht. De winnaarsmentaliteit willen we terug in deze club krijgen. Tien jaar geleden waren we heel groot als Gent zijnde, nu moeten we nog veel werken om daar terug te raken."