Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats
KV Mechelen wist dat het bij een zege een paar plaatsen kon stijgen, maar dat gold voor tegenstander Charleroi ook. Het is toch Mechelen dat in zijn missie slaagde in het Zwarte Land. Niet in het minst dankzij Myron van Brederode, die bij KV de opvolger van Nikola Storm moet worden.

Door de overwinning van Gent stonden zowel Charleroi als Mechelen net buiten de top zes bij aanvang van hun onderling duel. De winnaar zou zich wel weer volop in de subtop mengen. Bij Charleroi moest Titraoui in extremis afhaken. Pijnlijk als je weet dat met Guiagon ook een andere smaakmaker in de lappenmand ligt. Bij KVM kwamen Bafdili en Marsa terug in de ploeg en verscheen Van Brederode voor het eerst aan de aftrap.

Charleroi leek in het eerste halfuur de controle te hebben, weliswaar zonder echt gevaarlijk te worden. Vervolgens liet een genadeloos Mechelen zien hoe je wel moet toeslaan. Dat deden de bezoekers zelfs twee keer in vier minuten. Van Brederode kapte zich vrij, kwam naar binnen en mikte via de binnenkant van de paal knap raak (0-1).

Doelpunt en assist Van Brederode

Het duurde niet lang of de score werd verdubbeld. Charleroi ging knoeien achteraan. Van Brederode zonderde Lauberbach af voor Delavallée en de Duitse spits faalde niet: 0-2. Van Brederode leek al de man van de match met een doelpunt en een assist en voelde zich duidelijk in zijn sas. De Nederlander bood Servais ook nog een prima kans aan, maar die knalde onbesuisd over.

Tussen al dat Mechelse gevaar door had Romsaas Miras wel een keertje gedwongen om een schot in hoekschop te werken. In de tweede helft kregen de toeschouwers op Mambourg grotendeels hetzelfde spelbeeld te zien. Charleroi had het overwicht, maar miste de creativiteit. Voor Mechelen was het bij een dubbele voorsprong allemaal prima.

VAR grijpt in en zo geen penalty voor Charleroi

De zege had enkel nog in het gedrang kunnen komen door handspel, want ref Van Driessche zag Konaté de bal raken met de arm. De scheids kende Charleroi in eerste instantie een strafschop toe. De VAR vond het een te strenge beslissing: de elfmeter werd uiteindelijk geannuleerd. Voorts moesten de Zebra's het na rust hebben van pogingen van Szymczak en Pflücke. Miras kon telkens pareren. KVM klimt naar de derde stek.

Opstellingen

Charleroi Charleroi
  Speler G Beoordeel
55 Delavallee Martin 90' -
3 Van Den Kerkhof Kevin 79' -
95 Keita Cheick 79' -
4 Ousou Aiham 90' -
23 Gaudin Jules 45' -
5 Camara Etienne 90' -
56 Boukamir Amine 45' -
17 Bernier Antoine 68' -
8 Romsaas Jakob Napoleon 90' -
14 Pflücke Patrick 90' -
21 Scheidler Aurélien 90' -
  Bank G Beoordeel
7 Mbenza Isaac 11' -
9 Szymczak Filip 45' -
24 Nzita Mardochee 45' -
25 Colassin Antoine -  
27 Blum Lewin 22' -
28 Asante Raymond 11' -
30 Kone Mohamed -  
32 Boukamir Mehdi -  
43 Benaets Quentin -  

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler G Beoordeel
13 Miras Nacho   90' -
4 Diouf Gora A 90' -
2 Halhal Redouane 90' -
8 Konaté Mory 90' -
6 Hammar Fredrik 90' -
7 Koudou Therence 90' -
17 Servais Mathis   90' -
9 van Brederode MyronA 78' -
3 Marsa Jose 87' -
20 Lauberbach Lion  90' -
11 Bafdili Bilal 64' -
  Bank G Beoordeel
1 De Wolf Ortwin -  
5 Teague Ryan -  
15 Van Ingelgom Tijn -  
18 Truyf Ian 3'  
18 Struyf Ian -  
19 Mrabti Kerim   26' -
22 Golic Lovro -  
23 Zekri Moncef -  
38 Antonio Bill 12' -
39 Decoene Massimo -  
Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière
