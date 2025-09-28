Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

KV Mechelen wist dat het bij een zege een paar plaatsen kon stijgen, maar dat gold voor tegenstander Charleroi ook. Het is toch Mechelen dat in zijn missie slaagde in het Zwarte Land. Niet in het minst dankzij Myron van Brederode, die bij KV de opvolger van Nikola Storm moet worden.

Door de overwinning van Gent stonden zowel Charleroi als Mechelen net buiten de top zes bij aanvang van hun onderling duel. De winnaar zou zich wel weer volop in de subtop mengen. Bij Charleroi moest Titraoui in extremis afhaken. Pijnlijk als je weet dat met Guiagon ook een andere smaakmaker in de lappenmand ligt. Bij KVM kwamen Bafdili en Marsa terug in de ploeg en verscheen Van Brederode voor het eerst aan de aftrap.

Charleroi leek in het eerste halfuur de controle te hebben, weliswaar zonder echt gevaarlijk te worden. Vervolgens liet een genadeloos Mechelen zien hoe je wel moet toeslaan. Dat deden de bezoekers zelfs twee keer in vier minuten. Van Brederode kapte zich vrij, kwam naar binnen en mikte via de binnenkant van de paal knap raak (0-1).

Doelpunt en assist Van Brederode

Het duurde niet lang of de score werd verdubbeld. Charleroi ging knoeien achteraan. Van Brederode zonderde Lauberbach af voor Delavallée en de Duitse spits faalde niet: 0-2. Van Brederode leek al de man van de match met een doelpunt en een assist en voelde zich duidelijk in zijn sas. De Nederlander bood Servais ook nog een prima kans aan, maar die knalde onbesuisd over.

Tussen al dat Mechelse gevaar door had Romsaas Miras wel een keertje gedwongen om een schot in hoekschop te werken. In de tweede helft kregen de toeschouwers op Mambourg grotendeels hetzelfde spelbeeld te zien. Charleroi had het overwicht, maar miste de creativiteit. Voor Mechelen was het bij een dubbele voorsprong allemaal prima.

VAR grijpt in en zo geen penalty voor Charleroi

De zege had enkel nog in het gedrang kunnen komen door handspel, want ref Van Driessche zag Konaté de bal raken met de arm. De scheids kende Charleroi in eerste instantie een strafschop toe. De VAR vond het een te strenge beslissing: de elfmeter werd uiteindelijk geannuleerd. Voorts moesten de Zebra's het na rust hebben van pogingen van Szymczak en Pflücke. Miras kon telkens pareren. KVM klimt naar de derde stek.