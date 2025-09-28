Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst

KV Mechelen heeft nu voor het eerst gezien wat Myron van Brederode kan als hij een langere periode op het veld staat. Iedereen die Malinwa een warm hart toedraagt, kon zien dat het goed was.

Na twee korte invalbeurten werd Van Brederode zondagavond door Vanderbiest een eerste basisplaats gegund. Misschien ook omdat Benito Raman niet beschikbaar was. "Raman was woensdag uitgevallen met een blessure aan de adductoren. Ik heb op voorhand niets gezegd, ik moet Rik De Mil niet slimmer maken dan hij al is", grijnst Vanderbiest.

De coach van KVM kan alleen heel lovend zijn over de impact van Van Brederode uit bij Charleroi. "We weten wat die jongen kan. Hij is uitvoerig gescout geweest, we hebben gezien wat hij op training brengt. Het was even afwachten hoe lang hij het kon vol houden. Ik vind het lovenswaardig dat hij het zo lang volgehouden heeft. Ik was al blij als hij 60 minuten kon spelen en hij heeft 75 minuten gespeeld."



Van Brederode toont technische capaciteiten

Over zijn technische capaciteiten bestaat er geen twijfel. "Hij heeft veel kwaliteit aan de bal. Soms is hij nog wat flegmatiek en probeert hij zaken die ik liever niet zie op bepaalde momenten. Bij zo'n creatieve spelers moet je dat af en toe door de vingers zien, maar ik moet zeggen dat hij voor ons de wedstrijd beslist heeft. Daarom hebben we hem ook gezet."

Het zal nu ook als een prima beslissing van Vanderbiest beschouwd worden dat hij Van Brederode aan de aftrap bracht. "Als dat een goede keuze blijkt, valt dat mee. Soms maak je keuzes die tegenvallen en soms maak je keuzes die meevallen." De 22-jarige Nederlander heeft in elk geval bewezen dat hij het vertrouwen van zijn coach waard is.

Vanderbiest erkent moeilijke aanvangsfase

Vanderbiest gaf voorts toe dat het Mechelen ondanks de zege ontbrak aan balvastheid in het eerste halfuur. "Hoe dat kwam? Moest ik dat weten, zouden we het niet meemaken. Het kan ook aan de kwaliteit van Charleroi liggen. Het is niet dat je tegen Pier en Pol speelt, hè. Charleroi uit is altijd moeilijk. Op het veld van Antwerp waren we heel goed in balbezit, maar verliezen we. Wat heb je dan liever als trainer?"