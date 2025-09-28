Reactie Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst

Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen heeft nu voor het eerst gezien wat Myron van Brederode kan als hij een langere periode op het veld staat. Iedereen die Malinwa een warm hart toedraagt, kon zien dat het goed was.

Na twee korte invalbeurten werd Van Brederode zondagavond door Vanderbiest een eerste basisplaats gegund. Misschien ook omdat Benito Raman niet beschikbaar was. "Raman was woensdag uitgevallen met een blessure aan de adductoren. Ik heb op voorhand niets gezegd, ik moet Rik De Mil niet slimmer maken dan hij al is", grijnst Vanderbiest.

De coach van KVM kan alleen heel lovend zijn over de impact van Van Brederode uit bij Charleroi. "We weten wat die jongen kan. Hij is uitvoerig gescout geweest, we hebben gezien wat hij op training brengt. Het was even afwachten hoe lang hij het kon vol houden. Ik vind het lovenswaardig dat hij het zo lang volgehouden heeft. Ik was al blij als hij 60 minuten kon spelen en hij heeft 75 minuten gespeeld."

Lees ook... Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

Van Brederode toont technische capaciteiten

Over zijn technische capaciteiten bestaat er geen twijfel. "Hij heeft veel kwaliteit aan de bal. Soms is hij nog wat flegmatiek en probeert hij zaken die ik liever niet zie op bepaalde momenten. Bij zo'n creatieve spelers moet je dat af en toe door de vingers zien, maar ik moet zeggen dat hij voor ons de wedstrijd beslist heeft. Daarom hebben we hem ook gezet." 

Het zal nu ook als een prima beslissing van Vanderbiest beschouwd worden dat hij Van Brederode aan de aftrap bracht. "Als dat een goede keuze blijkt, valt dat mee. Soms maak je keuzes die tegenvallen en soms maak je keuzes die meevallen." De 22-jarige Nederlander heeft in elk geval bewezen dat hij het vertrouwen van zijn coach waard is.

Vanderbiest erkent moeilijke aanvangsfase

Vanderbiest gaf voorts toe dat het Mechelen ondanks de zege ontbrak aan balvastheid in het eerste halfuur. "Hoe dat kwam? Moest ik dat weten, zouden we het niet meemaken. Het kan ook aan de kwaliteit van Charleroi liggen. Het is niet dat je tegen Pier en Pol speelt, hè. Charleroi uit is altijd moeilijk. Op het veld van Antwerp waren we heel goed in balbezit, maar verliezen we. Wat heb je dan liever als trainer?" 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KV Mechelen

Meer nieuws

Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

20:27
1
Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

22:30
Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

22:00
Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Reactie

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend

21:05
10
Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

21:40
Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

20:15
2
Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

21:20
Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

20:30
Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

21:00
Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

19:30
10
🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

20:00
Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

19:00
5
Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

19:50
'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

18:30
"Vraag is hoe je meer mensen kan bereiken": Lorin Parys met dé vraag, vrouwenvoetbalkrant stopt (voorlopig?)

"Vraag is hoe je meer mensen kan bereiken": Lorin Parys met dé vraag, vrouwenvoetbalkrant stopt (voorlopig?)

22:15
KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

17:58
STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel" Reactie

STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel"

17:29
5
'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

17:30
"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

18:00
'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

17:00
5
Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

16:00
Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

15:52
Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

16:30
2
Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

15:30
12
Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

15:00
De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

14:30
3
"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

13:43
'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

14:00
5
Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele Reactie

Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele

13:15
Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

13:30
1
"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

13:00
Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

12:30
Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

12:50
Zwaar gefrustreerde Standard-spelers gaan verhaal halen bij ref: "Wat daar is gezegd..."

Zwaar gefrustreerde Standard-spelers gaan verhaal halen bij ref: "Wat daar is gezegd..."

11:30
7
Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender"

Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender"

12:00
12
Pep Guardiola: "Jeremy Doku? Wauw!" - En hij heeft een verklaring waarom de ketchupfles ineens open is

Pep Guardiola: "Jeremy Doku? Wauw!" - En hij heeft een verklaring waarom de ketchupfles ineens open is

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Dirk ie Dirk ie over Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Dan the Man Dan the Man over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge SmurF SmurF over Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig" Arthur Shelby Arthur Shelby over Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden Supremepony Supremepony over STVV - KRC Genk: 1-2 ikke.. ikke.. over De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op Andreas2962 Andreas2962 over Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen" Johnnie Walker Johnnie Walker over Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1" ikke.. ikke.. over Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in ikke.. ikke.. over Cercle Brugge - KAA Gent: 2-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved