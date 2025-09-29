Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

Charleroi heeft de afgelopen weken een flinke klap gekregen en heeft nu een angstaanjagend programma. Dat zou degenen die droomden van een top 6 moeten temperen, althans hoopt Rik De Mil.

Na een fantastische reeks die iedereen hoop gaf in het Mambourg, hebben twee opeenvolgende nederlagen thuis de enthousiastelingen getemperd. Charleroi staat nu buiten de top 6 en staat voor twee zeer moeilijke uitwedstrijden tegen Gent en Union.

Ondanks een frustrerende ontmoeting met een zeer efficiënt Mechelen, zocht Rik De Mil geen excuses. "We begonnen goed en waren dominant, maar de waarheid is dat ondanks die dominantie we geen grote kansen creëerden", betreurt hij.



Charleroi, geen kandidaat voor de Play-offs?

"We hadden de controle over de wedstrijd, maar de statistieken spreken vandaag boekdelen: 62% balbezit, 13 schoten maar een verwacht doelpuntenaantal van ongeveer 0.44", voegt De Mil met nuchterheid toe. "Dat betekent dat zelfs als je probeert en domineert, je niet efficiënt bent".

Toch bracht Charleroi in de tweede helft de nodige aanvallers op het veld. "We hebben geprobeerd, maar ik voelde geen echt gevaar in het laatste derde deel om Mechelen aan het twijfelen te brengen. Als je dat kleine doelpunt maakt, is het anders, de wedstrijd kan veranderen, maar ze verdedigden goed en onze acties waren niet nauwkeurig genoeg".

Dit leidt Rik De Mil tot een duidelijke vaststelling: "Dit resultaat zal veel mensen met hun voeten op de grond zetten, en dat is geen slechte zaak. De realiteit is dat we zullen vechten... voor de Play-offs 2, en dat zal het hele jaar het geval zijn", waarschuwt hij. "De club heeft gekozen voor jeugd en dat brengt hoge pieken en diepe dalen met zich mee. Het heeft geen zin om extatisch te zijn als het goed gaat en te negatief te zijn als het slecht gaat".