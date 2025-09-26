Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 26/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht
Foto: © photonews

Anderlecht trekt vrijdagavond naar Den Dreef voor het duel met OH Leuven. Coach Besnik Hasi zal grotendeels vasthouden aan de ploeg die indruk maakte tegen AA Gent, al is er minstens één wijziging onvermijdelijk. Ali Maamar is immers afwezig door zijn selectie voor het WK U20 met Marokko.

Daardoor lijkt Tristan Degreef, terug uit schorsing, zijn kans te krijgen als linkerwingback. Het systeem met drie verdedigers, dat goed werkte tegen Gent, wordt zo wellicht opnieuw van stal gehaald. “Het systeem zelf is niet het belangrijkste", benadrukte Hasi.

“We verdedigen soms met drie, maar in balbezit schakelen we vaak naar vier. Het gaat vooral om de dynamiek en de balans.” Tegen OHL, dat eveneens vaak met drie achterin speelt, lijkt dit plan opnieuw logisch.

Thorgan Hazard blijft een vraagteken. Hij zit wel in de selectie, maar het is zo goed als zeker dat hij niet start. Zonder Hazard, de huidige topschutter met vier goals, mist Anderlecht zijn meest efficiënte afwerker. Andere aanvallers zoals Stroeykens, Huerta, Saliba en Vazquez zullen meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de zone van de waarheid.

Killian Sardella is er wel weer bij, maar voor hem geldt hetzelfde als Hazard. Nieuwkomer Camara is nog niet fit genoeg om te starten, waardoor Hasi in zijn defensieve opties beperkt blijft. Saliba lijkt bovendien opnieuw zijn kans te krijgen op het middenveld na een overtuigende invalbeurt.

OH Leuven vraagt aandacht voor Alzheimer

Bij OH Leuven draait de discussie vooral rond de terugkeer van spits Sory Kaba. Zijn aanwezigheid kan het aanvalsspel meer slagkracht geven. Mogelijk moeten Teklab en Maertens daarvoor weer in de basis verschijnen, ten koste van Regano en Verstraete. Vlietinck en Verlinden trainden opnieuw mee, maar slechts één van beiden wordt in de selectie verwacht.

Extra aandacht gaat ook naar het initiatief van OHL in de tweede helft: de spelers zullen zonder naam op hun shirt aantreden. Met de boodschap “ne m’oublie pas” wil de club aandacht vragen voor de ziekte van Alzheimer. Een symbolische actie die het duel met Anderlecht een extra dimensie geeft.

Prono OH Leuven - Anderlecht

Gelijk
Anderlecht wint
OH Leuven OH Leuven wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
9.68% 16.94% 73.39%
Populairste
1-2
(87x)		 0-2
(50x)		 1-1
(34x)

Vergelijking OH Leuven - Anderlecht

Positie

15
2

Punten

7
14

Gewonnen

2
4

Verloren

5
2

Gescoorde doelpunten

7
13

Doelpunten tegen

16
8

Gele kaarten

25
19

Rode kaarten

1
3

Onderlinge duels gewonnen

3
9
8
01/12 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 Anderlecht Anderlecht
10/08 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 OH Leuven OH Leuven
21/01 18:30 OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
28/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
19/03 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Anderlecht Anderlecht
04/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
26/02 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-0 Anderlecht Anderlecht
31/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
10/01 18:15 OH Leuven OH Leuven 1-0 Anderlecht Anderlecht
18/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
21/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 OH Leuven OH Leuven
29/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 OH Leuven OH Leuven
02/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 Anderlecht Anderlecht
02/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 OH Leuven OH Leuven
16/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 OH Leuven OH Leuven
25/08 18:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
04/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 OH Leuven OH Leuven
29/07 20:30 OH Leuven OH Leuven 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 1-6 Anderlecht Anderlecht
Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière
